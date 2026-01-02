PNM Spirit fortalece el compromiso de servicio basado en la experiencia del cliente en 2026

Jacarta – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) enfatizó su compromiso de fortalecer los servicios orientados a la experiencia del cliente como base principal de la estrategia de la compañía en 2026. Este compromiso es una continuación del viaje de PNM que hasta ahora no solo ha brindado financiamiento, sino que también ha construido relaciones empáticas y significativas con millones de clientes en toda Indonesia.

Al reflexionar sobre su desempeño en 2025, PNM enfatizó que la principal fortaleza de la empresa radica en su trato humano, empatía y apoyo a las comunidades desfavorecidas. Este valor es la base para brindar servicios que no sean meramente administrativos, sino que estén orientados a la experiencia integral del cliente, desde el acceso al servicio, la calidad de la interacción, hasta el impacto real en su vida.

PNM gana el premio Archipelago Movers 2025

PNM considera la experiencia del cliente como un viaje a largo plazo construido a través de una presencia constante y asistencia relevante. Este enfoque está en línea con el espíritu de empoderamiento que ha alcanzado a decenas de millones de mujeres desfavorecidas, donde PNM está presente no sólo para abrir el acceso al capital, sino también para fomentar la confianza de los clientes, la independencia y el espíritu emprendedor.

La secretaria corporativa de PNM, L. Dodot Patria Ary, dijo que la dirección de servicio de PNM en 2026 enfatizará cada vez más la calidad de la experiencia del cliente en cada punto de servicio.

«La experiencia del cliente para PNM es cómo los clientes realmente sienten nuestra presencia, se sienten escuchados, acompañados y empoderados. Esto está en línea con los valores laborales de las personas de PNM que trabajan con corazón y empatía», dijo el miércoles (31/12/2025).

Para que esto suceda, la PNM continúa fortaleciendo las capacidades de recursos humanos, especialmente los Oficiales de Cuentas como vanguardia. La dedicación de los empleados de PNM que trabajan directamente en el campo es la clave del éxito de la empresa a la hora de mantener la confianza del cliente y brindar una experiencia de servicio significativa.

Según Dodot, la integración entre un servicio de excelencia y programas de empoderamiento es la principal diferenciación del PNM.

«Queremos que cada servicio de PNM aporte un valor añadido real. Los clientes no sólo obtienen financiación, sino también la experiencia de aprender, crecer y empoderarse a través de los distintos programas de empoderamiento que llevamos a cabo», explicó.

PNM Realiza Halalpreneur Fest con el tema Trabajo, Empoderamiento, Bendiciones con PNM

Este compromiso de servicio basado en la experiencia del cliente también refleja la determinación de PNM de continuar alineados con la misión de desarrollo nacional y fortalecer los impactos sociales sostenibles. Partiendo de los valores de empatía, integridad y apoyo a comunidades sustentables, PNM invita a todas las partes a poder brindar experiencias de servicio cada vez más relevantes y de amplio impacto en 2026 y más allá. (LAN)