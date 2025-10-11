PNM Reta a Jóvenes a Crear Ideas Creativas para Desarrollar Mipymes

Jacarta – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) invita a la generación más joven a participar y asumir un papel real en el avance de las ultramicro, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través del evento Madani Entrepreneur Academy (MEA) 2025. Este programa es un foro para que los estudiantes de secundaria vocacional (SMK) de varias regiones expresen ideas creativas e innovadoras que pueden ser implementadas directamente por las MIPYME.

Lea también: El toque del maestro Rinaldy Yunardi y los clientes de PNM produce un trabajo de gran valor para la educación de Indonesia





PNM celebra la Academia de Emprendedores Madani (MEA) 2025

Un total de 180 estudiantes de 32 escuelas en 15 provincias participaron en un programa empaquetado con el concepto de Aprendizaje mediante Servicio Experiencial (ESL), donde los participantes no solo aprenden teoría del emprendimiento, sino que también se involucran directamente para ayudar a las MIPYMES a desarrollar sus negocios. Después de pasar por varias etapas de entrenamiento y selección, los 10 mejores equipos fueron invitados a Yakarta para participar en el bootcamp y en la sesión final de evaluación.

Lea también: Al animar el evento Mandalika MotoGP 2025, PNM enfatiza el enorme potencial de los clientes Ultra Micro en el escenario global



Según la Secretaria Corporativa del PNM, L. Dodot Patria Ary, la generación más joven tiene un gran potencial para traer cambios al mundo de las pequeñas empresas que recién comienzan.

«Se debe dar espacio a la generación más joven para ser creativa y ayudar a producir microempresas y emprendedores que sean capaces de competir en el mercado moderno. Nacieron en la era digital, comprenden las tendencias y pueden ser un puente entre las mipymes y las nuevas oportunidades en el mundo digital», dijo Dodot en Yakarta, el miércoles (10/8/2025).

PNM celebra la Academia de Emprendedores Madani (MEA) 2025

Lea también: Desde la ladera de la montaña hasta el escenario nacional, PNM hace que Inacraft 2025 sea fragante con la fragancia del café Sembalun



En este programa, los participantes tienen el desafío de llevar a cabo un Level Up Challenge, es decir, diseñar estrategias de marketing, creación de marca e implementación de Inteligencia Artificial para Empresas que puedan ser adaptadas por los socios de las MIPYMES. Esta colaboración abre oportunidades para que los estudiantes aprendan directamente de los empresarios, mientras que las MIPYMES obtienen nuevas ideas para fortalecer su competitividad en medio de los cambios del mercado.



PNM celebra la Academia de Emprendedores Madani (MEA) 2025

PNM considera que actividades como MEA son una parte importante de los esfuerzos para hacer crecer un ecosistema empresarial sostenible. A través de este concurso, PNM espera que surja una generación joven que no sólo esté lista para trabajar, sino que también sea capaz de crear nuevos puestos de trabajo a través de sus ideas creativas.

PNM celebra la Academia de Emprendedores Madani (MEA) 2025

PNM celebra la Academia de Emprendedores Madani (MEA) 2025

Al finalizar el evento, el PNM reconoció a los tres principales ganadores, siete equipos destacados y los tres mejores participantes individuales que consideraron que tenían las ideas más innovadoras para aplicar a las MIPYMES.