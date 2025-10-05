PNM re -won un premio internacional de los Premios de Finanzas Islámicas de Asset Triple A 2025

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Nuevamente ganó un premio internacional en los Premios de Finanzas Islámicas de Activo Triple A 2025 el 27 de agosto de 2025 en Kuala Lumpur, Malasia. El premio fue otorgado a PNM con la categoría «Mejor Microfinanza Sukuk». Este premio confirma la posición de PNM como una institución financiera que presenta constantemente innovaciones financieras islámicas para apoyar el empoderamiento de la comunidad.

PNM había recibido previamente un premio similar del activo en 2022 y 2024. Este premio es una prueba de la sostenibilidad del desempeño de PNM al presentar el financiamiento basado en la sharia relevante y beneficioso para las mujeres ultra micro empresas, especialmente las mujeres desfavorecidas que son el enfoque principal del programa de empoderamiento de PNM.

Como institución que está comprometida con la expansión del acceso de capital, PNM actualmente tiene 4,656 redes de servicios que consisten en 58 sucursales, 3.977 oficinas de la unidad Mekaar y 621 oficinas de Ulamm Units. La red PNM se extiende en 36 provincias, 452 regencias/ciudades y 6.165 subdistritos en toda Indonesia, lo que facilita a la comunidad obtener servicios de capital y asistencia comercial.

Hasta agosto de 2025, PNM ha atendido a 22.5 millones de clientes con el 74% de las carteras de financiamiento basadas en la Sharia. Este logro refleja la gravedad del PNM para fortalecer el ecosistema financiero islámico al tiempo que apoya la independencia económica de la comunidad desde el nivel de base.

El director presidente de PNM, Arief Mulyadi, expresó su agradecimiento por el premio.

«Nos gustaría agradecer al activo por el premio otorgado. A través de este logro, esperamos que PNM pueda continuar aumentando el papel en el empoderamiento de las mujeres desfavorecidas para ascender la clase», dijo Arief.

Además, PNM también es el pionero de la primera publicación de Orange Bonds en Indonesia, segundo en Asia y el quinto en el mundo. No solo eso, PNM figura como el primer editor de Orange en Indonesia, así como en el mundo. Esta innovación fortalece el papel de PNM como una institución financiera que no solo proporciona acceso de capital, sino que también fomenta el financiamiento sostenible orientado al empoderamiento de las mujeres.

«PNM tiene el mandato de proporcionar acceso a la comunidad, especialmente a grupos desfavorecidos en la parte inferior de la pirámide, a través de la provisión de capital y asistencia comercial. Con el apoyo de todas las partes interesadas, estamos seguros de que PNM puede presentar un impacto socioeconómico más amplio», agregó Arief.