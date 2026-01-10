PNM Planta 374 Mil Árboles, Compromiso de Apoyo al Programa Nacional de Ecologización

Jacarta – Capital Nacional Civil (PNM) confirmó su compromiso de apoyar el programa verdeado a nivel nacional, incluido el apoyo al Movimiento Nacional de Inversión de Mil Millones Árbol (PNB-SMP).

Uno de los compromisos se muestra a través del programa PNM Hijaukakan Negeri.

Hasta diciembre de 2025, el PNM ha plantado un total de 374.839 árboles que tienen potencial para absorber más de 8.900 toneladas de CO₂. Este logro es una combinación de 287.761 árboles plantados en 67 puntos a lo largo de 2024 y 87.078 árboles adicionales durante 2025.

Este paso está en línea con el objetivo del GNP-SMP de aumentar la cubierta vegetal nacional y restaurar tierras críticas para reducir los impactos del cambio climático.

PNM elige especies de árboles que se adaptan a las características ecológicas de cada región, desde manglares y pinos marinos para las costas, rambai y jelutung de pantano para los humedales, hasta glodokan, trembesi, tabebuya, anacardos y vetiver para los espacios públicos.

Además, también se plantan árboles productivos como mango, aguacate, durián, nuez moscada, cacao y café para proporcionar valor económico añadido a los residentes, en consonancia con el espíritu de GNP-SMP, que también fomenta la participación comunitaria.

La Secretaria Corporativa del PNM, Lalu Dodot Patria Ary, enfatizó que la preservación del medio ambiente es una parte importante de la visión de empoderamiento del PNM.

“Creemos que el empoderamiento económico debe ir de la mano con la preservación del medio ambiente. A través del PNM Verde el País queremos brindar beneficios de largo plazo para la comunidad así como para el ecosistema que sustenta la vida”, afirmó.

Las actividades de siembra se realizan en conjunto con las comunidades locales y clientes del PNM, convirtiéndolo en un movimiento colectivo que fortalece la preocupación por el medio ambiente.

Se espera que la plantación de varios tipos de árboles productivos y de conservación pueda mejorar la calidad del aire, mejorar los ecosistemas costeros y brindar protección natural contra las inundaciones y la abrasión.

A través de esta contribución, PNM no solo apoya el éxito de GNP-SMP y conmemora el Día del Movimiento Un Millón de Árboles, sino que también desempeña un papel activo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 (Acción por el clima), ODS 14 (Ecosistemas marinos) y ODS 15 (Ecosistemas terrestres) para fomentar la creación de una Madre Tierra más hermosa y sostenible.