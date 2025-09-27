PNM otorga recompensas a los mejores empleados para volar a Dubai, Türkiye, a La Mecca

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) nuevamente dio el mayor aprecio a los 28 mejores empleados de todas las ramas de Indonesia a través de premios en forma de viajes Umrah -Turti y Dubai -Turti durante aproximadamente dos semanas. Este programa es una forma del compromiso de PNM en recompensar la dedicación y el trabajo duro de los empleados que practican constantemente el valor de cultivar, cuidar e inspirar en cada paso de empoderar a las mujeres desfavorecidas para que asciendan a la clase y fortalezcan las condiciones económicas de la familia.

Como una institución financiera que se enfoca en empoderar al sector ultra -micro y siempre prioriza el bienestar de sus clientes, PNM cree que el éxito de la compañía es inseparable de la contribución de las personas PNM. Por lo tanto, PNM hace que esta apreciación no solo sea un premio simbólico, sino también como un recordatorio de que su dedicación tiene un impacto real en más de 22.4 millones de clientes en todos los rincones de Indonesia.

Masnita, un empleado de PNM de la rama de Aceh, reveló que estaba realmente agradecido y no esperaba obtener esta recompensa porque vino de una familia pobre, pero PNM podría hacerle comprar un iPhone, moto, para convertirse en la columna vertebral de la familia.

«Si no fuera por PNM, estaba seguro de que no podría llegar a Umrah y Turquía porque solo me gradué de la escuela secundaria y venía de la aldea, pero gracias a PNM, ahora puedo ser la columna vertebral de la familia y ayudar a mi Sodara-Sodara en el pueblo para que sea más beneficioso para los alrededores», dijo Masnita.

Respondiendo a eso, el director operativo de PNM, Sonar Basuki, mencionó su mayor aprecio y gratitud por la dedicación y el sacrificio de los empleados que habían trabajado duro para apoyar a 22 millones de mujeres preprosperas para ascender a la clase y ayudar a la economía familiar. También espera que los beneficiarios rezen para que PNM sea más beneficioso para el pueblo indonesio y se convierta en una bendición para 75 mil empleados.

«Estoy realmente agradecido y muy aprecio por las damas y los caballeros, todo porque con todo mi corazón ayudó a 22 millones de clientes a continuar convirtiéndose en una inspiración útil, dura y no solo para la familia, sino también para los alrededores.

PNM todos los años otorga constantemente premios para que los mejores empleados vayan a varios lugares desde Bali, Tailandia, Europa, al Vaticano y Umrah como una manifestación tangible de la preocupación de la compañía por las personas con PNM. En 2025, el programa de recompensa Umrah -Turti y Dubai -Turbai se celebró nuevamente con la esperanza de que los destinatarios no solo estarían más ansiosos por proporcionar lo mejor, sino que también se convirtió en un ejemplo e inspiración para otros colegas. PNM es optimista de que esta apreciación fomentará un nuevo espíritu para que todas las personas de PNM continúen aumentando su dedicación, mantengan el valor de la compañía y crecerán conjuntamente con la familia desfavorecida para ascender a la clase.