PNM Mekaarprenuer aumenta la producción comercial y apoya la independencia económica de las mujeres

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) a través del programa Entre sí Presente como un contenedor de incubación que alienta a las mujeres de ultra emprendedores a aumentar la capacidad de producción y fortalecer la competitividad. Esta actividad se llevó a cabo en varias ciudades a través de una tutoría de grupo semanal intensivo durante varios meses, los mejores clientes de PNM no solo obtienen habilidades técnicas como empaques, marketing digital, estrategias de ventas, sino que también están dirigidas a desarrollar negocios de una manera sostenible y ecológica. Esta iniciativa está en línea con el enfoque del gobierno para alentar el aumento del papel económico de las mujeres que son más independientes, capacitadas y capaces de abrir empleos en su entorno.

Leer también: PNM junto con Holding Ultra Micro Realing Access Financial Equitable



Como una institución financiera que se centra en el empoderamiento de las mujeres, PNM ha acompañado a más de 15.8 millones de clientes activos a través del programa Mekaar en toda Indonesia, la mayoría son amas de casa de ultra micro emprendedores. A través de Mekaarpreneur, PNM busca acelerar la agenda del gobierno para fortalecer las contribuciones de las mujeres a la economía nacional, especialmente para apoyar el objetivo de las MIPYME para avanzar en la clase. Los datos del Ministerio de PPA muestran que más del 64% de las MIPYME en Indonesia son administradas por mujeres, y PNM asume un papel importante al proporcionar acceso a capital, capacitación y asistencia comercial sostenible.

La secretaria corporativa de PNM, entonces Dodot Patria Ary, dijo que el éxito de Mekapreneur no solo fue medido por la facturación comercial, sino también por la independencia de las clientes femeninas para tomar decisiones económicas.

Leer también: PNM invita a los clientes a cambiar los desechos plásticos a fuentes de ingresos



«PNM inculca el valor de crecer, atender e inspirar a cada programa. Mekaarpreneur es una manifestación tangible de nuestro compromiso de apoyar a las mujeres para que las mujeres sean empoderadas, independientes y capaces de inspirar su entorno a través de los esfuerzos productivos. Por lo tanto, PNM no solo está presente como una institución financiera, sino también la motocicleta que impulsa la economía de las personas a través de la asistencia y el empoderamiento», dijo Dodot.

Con este espíritu, PNM es optimista de que Mekaarpreneur acelerará la escalada de las MIPYME para pasar a clase y motivar a otras mujeres a convertirse en empresarios fuertes, independientes e innovadores. PNM cree que cuando las mujeres tienen un poder económico, el bienestar de la familia y la sociedad también aumentará.

Leer también: Fortalecimiento del empoderamiento, se alienta a los clientes de PNM Mekaar a ser digitales

