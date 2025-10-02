PNM le importa encender la alfabetización infantil en TBM Kolong Ciputat

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Continúan comprometiéndose para apoyar el aumento del acceso a la educación y la alfabetización comunitaria mediante el apoyo a las actividades sociales en el Community Reading Park (TBM) Kolong Ciputat. Esta actividad es una serie de conmemoración del Día de la Alfabetización iniciada por la comunidad de Cinta Pustaka como una manifestación tangible de apoyar a la próxima generación que ama el aprendizaje.

En esta actividad, PNM distribuyó asistencia en forma de libros de lectura gratuitos, papelería, herramientas para colorear, premios de competiciones, alimentos nutritivos. Se espera que este apoyo fomente el interés en la lectura mientras crea un ambiente de aprendizaje agradable para los niños. PNM cree que el buen acceso a la educación y la alfabetización será una base sólida en la construcción del futuro de la nación.

El entusiasmo se observó claramente desde 85 niños participantes con un rango de 6 a 15 años que participaron en esta actividad. Acompañados por los gerentes de 6 TBM Kolong, participaron activamente en diversas actividades, desde leer juntos hasta competiciones de lectura de poesía. PNM considera que la felicidad de estos niños es una prueba clara de que la preocupación simple puede tener un gran impacto en el espíritu de aprendizaje.

La secretaria corporativa de PNM, Dodot Patria Ary, dijo que esta actividad era una forma de PNM para compartir la felicidad, mientras que la iluminación espera para los niños.

«Creemos que cada niño tiene derecho a sentir la belleza del aprendizaje y tiene la oportunidad de crecer con conocimiento. A través del apoyo a TBM Kolong Ciputat, PNM quiere estar presente no solo como una institución financiera, sino también como un amigo que acompaña a los pequeños pasos de los niños hacia un futuro mejor», dijo Dodot.

PNM enfatizó que la preocupación por la educación no es solo un programa de RSE, sino parte de la principal misión de la compañía para capacitar a la comunidad desfavorecida. A través del apoyo a TBM Kolong Ciputat, PNM espera que cada vez más niños se inspirarán para continuar aprendiendo y se atreverán a soñar.