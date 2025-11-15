PNM junto con MES alienta a las ultramicroempresas a actualizarse a través de productos Halal

Buleleng, VIVA – El potencial económico halal del mundo sigue creciendo rápidamente. Según el informe Estado de la economía islámica mundial 2024, se estima que el valor del mercado mundial de productos halal alcanzará los 2,8 billones de dólares en 2025, con la mayor contribución de los sectores de alimentación y estilo de vida.

En Indonesia, esta oportunidad es aún mayor porque más del 86% de la población es musulmana, pero todavía hay muchos actores de microempresas que no comprenden la importancia de la certificación halal para aumentar la competitividad y la confianza del mercado.



Halalpreneur Fest tiene como tema Trabajo, Empoderamiento, Bendiciones con PNM

Al ver este potencial, PT Permodalan Nasional Madani ( PNM ) en colaboración con la Comunidad Económica de la Sharia (MES) se compromete a ser parte de un gran movimiento para construir un ecosistema económico halal desde las bases. A través de varios programas de empoderamiento y capacitación, PNM alienta a los actores de ultramicroempresas a poder ascender de clase de una manera que sea rentable, sostenible y competitiva.

Este compromiso se hizo realidad en el Halalpreneur Fest con el tema «Trabajo, Empoderamiento, Bendiciones con PNM» en el Edificio Imaco, Banyuasri, Buleleng.

Este evento no es solo un lugar para mostrar productos, sino más bien un impulso importante para que los clientes de Mekaar y ULaMM comprendan los valores halal, desarrollen capacidad comercial y fortalezcan redes comerciales basadas en valores de bendición.

PNM entiende que quieren que un negocio nazca de una manera buena y halal. Por lo tanto, los clientes no sólo cuentan con financiación, sino también con un ecosistema de apoyo para que puedan crecer de forma independiente. A través del Halalpreneur Fest, PNM ofrece capacitación, clínicas de coaching y facilita la emisión de certificados halal.

Hasta octubre de 2025, el PNM ha facilitado la recogida de más de 1.527 Certificados Halal de Autodeclaración y 2 Certificados Halal Regulares, en colaboración con ocho instituciones de asistencia en el proceso de productos halal (LP3H). Este programa se lleva a cabo a través de 58 sucursales de PNM en toda Indonesia, lo que garantiza que el acceso a la asistencia se pueda sentir en áreas remotas.



«PNM garantiza que los consumidores no sólo tengan acceso a financiación, sino también a una serie de empoderamientos a partir de una asistencia integral, incluidos aspectos de beneficios empresariales. Creemos que los productos halal son el futuro de la economía popular porque combinan buenos valores y competitividad», dijo el director de Negocios de PNM, Kindaris, en un comunicado recibido por VIVA, el sábado (15/11/2025).