PNM junto con Holding Ultra Micro Realing Access Financial Equitable

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Continúan cometiéndose en el empoderamiento de las mujeres desfavorecidas. Durante 4 años, la formación de Ultra Micro (UMI) manteniendo junto con Bri y Pegadaian, PNM ha presentado muchos impactos concretos que sienten la comunidad, especialmente las madres desfavorecidas que son clientes. A través del programa PNM Mekaar, PNM atiende a personas que no tienen acceso a servicios financieros formales (no se pueden hacer).

Leer también: PNM invita a los clientes a cambiar los desechos plásticos a fuentes de ingresos



Hasta agosto de 2025, PNM había atendido a más de 22.4 millones de clientes. Para que los servicios se sientan en áreas remotas del país, PNM presenta 4.656 redes que constan de 58 sucursales, 3,977 oficinas de la unidad Mekaar, 618 oficinas de unidades ULAMM y 3 unidades representativas repartidas en 36 provincias, 452 regencias/ciudades y 6,165 sub -distritos. Esta es una prueba del compromiso de PNM en brindar un acceso financiero más equitativo a la comunidad.

Para PNM, el mayor orgullo es ver los cambios reales experimentados por los clientes. Más de 2.8 millones de clientes de PNM Mekaar han logrado ascender a Bri y Pegadaian para desarrollar negocios, ampliar las oportunidades y ir más allá. De hecho, ahora más de 450 mil clientes PNM Mekaar son agentes de Brilink que sirven a la comunidad circundante, ayudan a los vecinos, fortalecen a la comunidad y abren el camino para un acceso financiero más fácil.

Leer también: Fortalecimiento del empoderamiento, se alienta a los clientes de PNM Mekaar a ser digitales



Yetti, un agente de Bilink y cliente de PNM Mekaar en el sureste de Sulawesi, dijo que la presencia del programa PNM ha brindado grandes beneficios a su aldea.

«Porque en la aldea de Batu Jaya, si desea retirar efectivo o transferencia, debe ir a la aldea de Langganggululu con una distancia de 9 kilómetros. Así que estoy decidido a convertirme en un agente de Bilink Mekaar para que pueda ayudar a los residentes locales», dijo Yetti.

Leer también: PNM invita a los clientes superiores a existir exposiciones en Tokio, Japón



La historia de Yetti es una prueba de cómo PNM da espacio para que la comunidad de la aldea sea independiente mientras sirve su entorno.

El director presidente de PNM, Arief Mulyadi, expresó su aprecio por la sinergia de tener Ultra Micro.

«Ultra Micro Holding es una prueba clara de que cuando caminamos juntos, el impacto es mucho mayor. PNM cree que cada lucha vale la pena acompañar, y con Bri y Pegadaian, acompañamos a los clientes a fortalecerse», dijo Arief.

Según él, el logro de PNM es el resultado del trabajo conjunto basado en el espíritu de empoderar a la comunidad.

PNM junto con Bri y Pegadaian enfatizó su compromiso de continuar sirviendo a millones de personas en Indonesia. Con la sinergia de Ultra Micro Holding, PNM es optimista de que puede traer más sonrisas de pequeñas empresas que crecen, familias más prósperas, a las más resistentes de Indonesia.