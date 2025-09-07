PNM invita a los clientes superiores a existir exposiciones en Tokio, Japón

VIVA – Quién hubiera pensado, el sueño que solía estar lejos ahora se vuelve real. Ely Herlina, un empresario marrón de Bandung, West Java, se encuentra orgullosamente en Tokio Dome, Japón, llevando sus productos marrones que comienzan desde la cocina de la casa. Junto a él, Ria Apriani, una artesana de Batik de Garut, exhibió el trabajo de varios Batik que habían robado la atención de los coleccionistas extranjeros.

Ambos estuvieron presentes como representantes de 15.8 millones de clientes de PT Permodalan Nasional Madani (PNM) En el evento Tokyo Handmade Marche 2025, la mayor exposición artesanal y de productos creativos en Japón se celebró del 6 al 725 de septiembre. Para Ely y RIA, esta oportunidad no es solo un evento para mostrar productos, sino parte de la historia de sus viajes de negocios.

«Se siente como un sueño. Solía ​​vender chocolate en la aldea, ahora los japoneses pueden probar mi trabajo. Todo esto es gracias al apoyo de PNM que me da capital y tutoría. También puedo emplear a madres matrimoniales solteras y abandonar la escuela alrededor de la casa. Juntos hacemos productos que pueden ser conocidos por el mundo», dijo Ely con ojos brillantes.

Ria no estaba menos entusiasta. «Nunca imaginé que mi batik podría ir al extranjero. Comencé desde cero, mi batik solía ser solo para el mercado local. Pero PNM me enseñó muchas cosas, desde la gestión financiera hasta la marca. Ahora hay docenas de mujeres en mi aldea que participaron en Batik. Estamos orgullosos de poder introducir la cultura indonesia en Japón», dijo con entusiasmo.

El éxito de Ely y RIA es una prueba clara de que el capital comercial de PNM no solo aumenta los ingresos individuales, sino que crea múltiples efectos, abriendo empleos, empodera a la comunidad y mueve la economía local. El programa Mekaar PNM (fomentando la economía de la familia próspera) ha dado a luz miles de historias de la lucha llena de significado en varios rincones del país.

El director presidente de PNM, Arief Mulyadi, dijo que continuaría abriendo el camino para que las empresas ultra micro se atrevieran a soñar en grande.

«Queremos demostrar que las pequeñas empresas del pueblo pueden brillar en el escenario mundial. Nunca dejes de soñar, hagas lo mejor de todos todos los días, y algún día ese trabajo duro te llevará a un lugar que nunca se imagina», dijo.

La presencia de PNM en Tokyo Handmade Marche 2025 es una etapa importante para que los productos locales indonesios obtengan un reconocimiento global. Desde la cocina de la casa hasta Tokyo Dome, Ely y Ria son una prueba de que el espíritu, el trabajo duro y el apoyo pueden cambiar sus vidas e inspirar a millones de otras mujeres a creer en sus sueños.