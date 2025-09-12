PNM invita a los clientes a cambiar los desechos plásticos a fuentes de ingresos

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Continúan cometiéndose en el empoderamiento de las mujeres desfavorecidas. PNM no solo proporciona capital financiero, sino también de capital intelectual y social para que los clientes puedan desarrollar el potencial comercial de su propio entorno.

PNM a través del Programa de Desarrollo de Capacidad Comercial (PKU) presenta una variedad de capacitación en habilidades que se adapta a las necesidades locales. Hasta julio de 2025, PNM había formado 671 Clustering Business que se convirtió en un foro para la colaboración entre los clientes. Uno de los grupos principales es la artesanía tejida de los desechos plásticos que lograron aumentar el valor económico del producto al tiempo que contribuyó a reducir los desechos domésticos.

Laela (40), cliente de la sucursal de PNM Mekaar Madiun desde 2019, afirmó haber recibido muchos beneficios del programa.

«Participé en las actividades de agrupación de hacer bolsas de reciclaje de desechos plásticos. De esta actividad, puedo aprender, obtener experiencia, así como conocer los beneficios de los envoltorios de café que generalmente solo se vuelven basura, ahora se pueden valorar», dijo Laela.

PNM continúa presentando un espacio creativo como este para que más amas de casa puedan aumentar el ingreso familiar.

La secretaria corporativa de PNM, entonces Dodot Patria Ary, dijo que este programa es una manifestación tangible del compromiso de la compañía para ayudar a los clientes de manera continua.

«PNM quiere garantizar que los clientes no solo obtengan financiamiento, sino también empoderamiento, como el acceso al conocimiento, las redes y las habilidades que pueden traer cambios económicos familiares de cosas simples. La utilización de los desechos domésticos a trabajos valiosos es un ejemplo concreto de cuán grande es el potencial de la economía local si está empoderado bien», dijo Dodot.

PNM espera fomentar un espíritu de independencia de las bases. Al convertir el desperdicio en oportunidades comerciales, los clientes de PNM y sus familias pueden aumentar los ingresos al tiempo que cambian el potencial económico en el entorno circundante. Junto con PNM, las expectativas de crecimiento y bienestar familiar se pueden lograr de manera sostenible.