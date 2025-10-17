¡PNM gana el Premio Global de Microfinanzas y el Premio al Empoderamiento Femenino!

Jacarta – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) logró otro logro en el escenario nacional al ganar el Premio Global de Microfinanzas y Empoderamiento Femenino en los Premios CNBC Indonesia 2025.

Lea también: PNM Reta a Jóvenes a Crear Ideas Creativas para Desarrollar Mipymes



Este premio es un reconocimiento al trabajo real del PNM al servir a un total de 22,7 millones de mujeres desfavorecidas para que puedan avanzar de clase convirtiéndose en ultramicroempresarias a través del programa. PNM el uno al otro.

A través de una combinación de capital, asistencia empresarial y capacitación continua, PNM continúa tratando de brindar oportunidades económicas equitativas desde aldeas remotas hasta grandes ciudades, convirtiendo a las mujeres indonesias en las impulsoras de la economía familiar y las ruedas del desarrollo nacional.

Lea también: Zulhas elogia el programa de gallinas ponedoras del PNM: ¡puede convertirse en proveedor de huevos para el programa MBG!



PNM está presente como un verdadero socio que les ayuda a ganar capital y habilidades comerciales. A través del programa Mekaar, se anima a los clientes que antes no tenían acceso a capital a tener independencia empresarial y habilidades de gestión sencillas para que su negocio sea sostenible.

Lea también: El toque del maestro Rinaldy Yunardi y los clientes de PNM produce un trabajo de gran valor para la educación de Indonesia



A partir de los resultados de esta asistencia, lograron cambiar la condición de su familia para volverla más próspera y al mismo tiempo crear nuevos empleos en su entorno. El modelo de empoderamiento del PNM ha demostrado ser eficaz en la construcción de una economía popular basada en la comunidad, fuerte y justa.

Hasta septiembre de 2025, PNM ha atendido a más de 22,7 millones de mujeres desfavorecidas, una cifra que sitúa a PNM muy por encima de otras instituciones de microfinanzas del mundo en términos de número de servicios al cliente en comparación con Grameen Bank (10,6 millones de clientes) y BRAC (8 millones de clientes), según datos de Convergences (2023) y BlueOrchard (2025).

Esto es lo que hizo que CNBC otorgara el mayor reconocimiento al otorgar el Premio Global de Microfinanzas y Empoderamiento Femenino en los Premios CNBC Indonesia 2025.

El secretario corporativo de PT PNM, Lalu Dodot Patria Ary, expresó su agradecimiento y dijo que este premio no era solo para la gente de PNM, sino que era una prueba real del arduo trabajo de los 22,7 millones de mujeres fuertes que forman parte de PNM Mekaar.

«Expresamos nuestro aprecio y gratitud a CNBC Indonesia por este prestigioso premio. Este logro no es sólo una forma de reconocimiento al desempeño de PNM, sino también un reconocimiento a los 22,7 millones de mujeres fuertes que forman parte del ecosistema de PNM Mekaar», dijo Dodot en su declaración oficial, el viernes 17 de octubre de 2025.

«Creemos que cuando las mujeres se empoderan, las familias, las comunidades y la nación también crecen. Este premio es una motivación para que toda la gente de PNM continúe ampliando el alcance del empoderamiento, presente soluciones sostenibles y garantice que cada pequeño paso para los clientes se convierta en parte del gran crecimiento de Indonesia», continuó.