PN Solo rechaza la demanda de incumplimiento del auto de Esemka Jokowi, esta es la razón

Solo, vive – El panel de jueces del Tribunal de Distrito de Solo (PN) se negó pleito Por defecto que fue publicado por un joven de Solo, Aufa Luqmana Re a, relacionado con el auto Esemka. El veredicto fue transmitido en una audiencia en línea celebrada el miércoles 2 de agosto de 2025 por la tarde.

Leer también: Condenado por discurso de odio sobre el diploma de Jokowi, Bambang Tri libremente libre



El caso que arrastró a tres partidos del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo), El vicepresidente Maaruf Amin y Pt Solo Manufacturing Kreasi (SMK) terminaron oficialmente.

«Hoy se ha decidido relacionado con el caso número 96/ pdt. G/ 2025/ PN SKT relacionado con los automóviles Esemka. La decisión principal es a la excepción de rechazar la excepción del demandado. En el tema rechaza el reclamo del demandante para todos», dijo el Tribunal Público del Tribunal de Distrito Solo (PN), Aris Gunawan.

Leer también: Hay una demanda para el Tribunal Constitucional sobre los miembros que debe graduarse S1, esta es la policía, dijo





El presidente Jokowi probó el auto Esemka Bima Foto : Entre fotos/Aloysius Jarot Nugroho

El rechazo de esta demanda, la Asamblea consideró que entre el demandante y los acusados ​​no había relación legal.

Leer también: El DPR solicitó una declaración del canciller de UGM para ser la referencia principal para la polémica del diploma de Jokowi



«En este caso no hay una ley de compromiso porque lo que exige el demandante es incumplimiento, entonces porque no hay un acuerdo que finalmente sea rechazado», agregó Aris.

Aun así, Aris dijo que el demandante aún podría presentar una apelación. La fecha límite para presentar esta apelación es de 14 días desde el veredicto.

Mientras tanto, el abogado de Jokowi, YB Irpan, dijo que el rechazo se debió a que el demandante no podía proporcionar evidencia de las verdades de los argumentos de su demanda en el juicio.

Irpan dijo que su partido era el acusado que sin duda aceptaron la decisión. Dijo que consideró que la decisión era verdadera, precisa y cumplía con una sensación de precaución.

Relacionado con una posible apelación, su partido expresó su disposición para enfrentar la posibilidad de apelación del demandante para esta decisión.

«Si hay una apelación, espere la memoria de la apelación, objeciones a esta decisión. Consideración de las objeciones que solo tenemos», dijo.

Informe Mahfira Putri/Tvone Sragen