¡PMK 50/2025 se aplica oficialmente! Buenas noticias para los inversores criptográficos pero aún cuidadoso

Yakarta, Viva – El Ministerio de Finanzas ha implementado oficialmente el Ministro de Reglamento de Finanzas (PMK) No. 50 de 2025 desde ayer el 1 de agosto.

Leer también: Triv tiene un capital de RP3.2 billones, listo para expandirse a Malasia y Singapur



Esta regulación trae cambios importantes en el esquema de impuestos para las transacciones activos criptográficosincluyendo la abolición del impuesto al valor agregado (PPN) y ajuste de las tasas de impuesto sobre la renta (Pph) Final que estará lleno desde el año fiscal 2026.

Upbita Indonesia acogió con beneplácito la presencia de esta política como parte de un esfuerzo por aclarar la posición legal de los activos criptográficos que ahora se clasifican oficialmente como instrumentos financieros, ya no como productos básicos.

Leer también: La declaración oficial del jefe de Triv después del gobierno para eliminar el IVA de los activos criptográficos



«Damos la bienvenida a los pasos del gobierno indonesio a revisar los impuestos de los activos criptográficos a través de PMK 50/2025. Esta revisión es una respuesta a los cambios en el estado de los activos criptográficos que ahora se clasifican como instrumentos financieros, ya no son productos», dijo Resna Raniadi, Oficial de Operaciones Upbit Indonesia.

Según él, se espera que el esquema fiscal alineado cree certeza legal, simplifique el cumplimiento y fortalezca el clima nacional de inversión digital.

Leer también: Los inversores de Crypto Asset tendrán SID, echan un vistazo a los resultados del estudio inicial de OJK



Por otro lado, un aumento en la tasa final de PPH para las transacciones nacionales y extranjeras, así como los ajustes fiscales a las actividades mineras, es un nuevo desafío que debe examinarse.

Resna agregó que la implementación de esta política requiere una adaptación proporcional al nivel de los actores de la industria.

«Continuamos apoyando las regulaciones, solo la implementación puede tener que ajustarse a las condiciones en sus respectivos campos intercambiador Porque los productos ofrecidos también pueden ser diferentes «, explicó.

Como plataforma comercial de activos de criptográfico con licencia y supervisada por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), Upbit Indonesia se compromete a apoyar al gobierno en la realización de la socialización y la educación de esta política.

Además, Resna también alentó el proceso de transición a ejecutarse con inclusivo y realista.

«Alentamos a la colaboración industrial y a los reguladores a continuar examinando el impacto de esta política de manera continua, así como para garantizar la transparencia y el equilibrio arancelario, por lo que Indonesia sigue siendo un centro de activos digitales competitivos. También estamos listos para apoyar la socialización a través de la educación a los actores públicos y de la industria», dijo.