PMI aprecia la presencia de la sucursal de Bri Taipei, facilitando las transacciones y enviando dinero de Taiwán a Indonesia

VIVA – El compromiso de PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK de continuar expandiéndose en el desarrollo de negocios internacionales mientras lleva acceso a las finanzas financieras del país se realiza a través de la inauguración Bri Rama Taipei. La presencia de esta rama extranjera también recibió una respuesta positiva de los trabajadores migrantes indonesios (PMI) en Taiwán.

Uno de ellos es Atina Aini, PMI de Kendal, Central Java, quien ha trabajado en un hospital privado en Taiwán durante 5 años. Para Atina, la existencia de servicios bancarios BRI en Taipei hizo que la gestión de los ahorros como fuente de fondos fuera mucho más fácil.

«Ahora puedo cuidar los ahorros y varias necesidades bancarias directamente aquí, sin tener que esperar para regresar a Indonesia. Si desea abrir una cuenta, también se puede facilitar en la sucursal más cercana de acuerdo con las disposiciones», dijo Atina.

Novitasari, PMI, que ha trabajado como cuidador durante más de 4 años. Con los ahorros de Bri, puede gestionar más fácilmente las finanzas. No solo eso, servicios de remesas Bri Taipei Branch Lo que ha sido licenciado por la Autoridad de Taiwán también hace que se garantice dinero de su familia en Indonesia.

Del mismo modo, Firmansyah, PMI que trabajaba en el sector de la fábrica en Taipei, y se había establecido durante 3 años, sintió que sus actividades financieras se volvieron más prácticas. Especialmente, porque puede hacer una transacción de ajuste y depósito en efectivo en la red de cajeros automáticos de Taiwán fácilmente mediante el uso de una tarjeta de cajero automático Britw.

Como se sabe, en línea con su enfoque en el apoyo a los segmentos minoristas y de consumo, la sucursal de Bri Taipei presenta varias soluciones de servicios financieros que permiten a los clientes acceder a las instalaciones financieras de manera práctica y segura.

Notado, basado en datos de la Oficina de Comercio y Económica de Indonesia (KDEI), la cantidad diáspora Indonesia en Taiwán actualmente llega a casi 400 mil personas, por lo que es la tercera más grande después de Malasia y Arabia Saudita, con la mayoría de PMI hasta 360 mil personas.

Anteriormente, durante el gran lanzamiento de la sucursal de Bri Taipei (8/8), el presidente de BRI, Hery Gunardi, reveló que la apertura de sucursales en Taipei fue el esfuerzo estratégico de la compañía para fortalecer la existencia de BRI a nivel mundial, especialmente en la región de Asia Oriental. Bri es el único banco indonesio en Taiwán, así como el único banco extranjero que tiene una licencia completa en Taiwán. La presencia de BRI en Taiwán puede proporcionar valor a la gente de Indonesia a través de servicios bancarios de calidad.

A través de su presencia, la sucursal de Bri Taipei ofrece una solución financiera integrada que incluye productos de ahorro para financiamiento, como préstamo PMI para necesidades financieras, tanto productivas como consultivas. Además, esta sucursal también embolsó la licencia de divisas (FX) de las autoridades locales que facilitan que los clientes realicen diversas transacciones, incluidos los remites y las finanzas comerciales de Taiwán a Indonesia (NTD a IDR). La sucursal de Bri Taipei también presenta un cajero automático de ATM para retiro y depósito en efectivo en toda la red de cajeros automáticos en Taiwán.

«Se espera que la presencia de Bri Taipei pueda contribuir con la rentabilidad óptima a través de la diversificación del mercado. Además, también se espera que Bri Taipei contribuya a fondos baratos, a saber, CASA, especialmente del segmento minorista de los trabajadores migrantes de la diáspora e indonesia en Taiwán», concluyó Hery Gearardi.