PMDN en el tercer trimestre de 2025 alcanza los 279,4 billones de rupias

Jacarta – Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosa Roeslani informó que había habido un aumento significativo en la realización de inversiones nacionales (PMDN) el curtal III-2025.

Detalló que de la inversión total en el tercer trimestre de 2025 que alcanzó los 491,4 billones de IDR, se registró que PMDN contribuyó con 279,4 billones de IDR o el 56,9 por ciento, mientras que la inversión extranjera (PMA) solo ascendió a 212 billones de IDR o el 43,1 por ciento.

«Para nosotros esto es algo positivo. Porque si nos fijamos en los objetivos en el futuro, son bastante altos. Porque los objetivos aumentan cada año. Por lo tanto, trabajaremos duro para garantizar que todos estos objetivos puedan alcanzarse», dijo Rosan en la oficina del Ministerio de Inversiones y Downstreaming/BKPM, Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Rosan Perkasa Roeslani, director ejecutivo de Danantara.

También reveló una serie de factores que impulsaron significativamente la realización de PMDN en el tercer trimestre de 2025. Por ejemplo, la incorporación de nuevos vagones para el tren MRT de Yakarta, horno de fundición propiedad adicional Ammán Minerales industriales y aeronave nuevo Garuda Indonesia.

Rosan añadió que su partido ahora también ha implementado un plan ficticio positivo en materia de licencias de inversión, que facilita a los inversores invertir su capital en Indonesia.

A partir de las nuevas regulaciones implementadas, Rosan confirmó que su partido ha emitido 132 permisos de inversión a través de Presentación Única en Línea (OSS).

«Los permisos que conciernen a varios ministerios u otros organismos pueden ser emitidos por nuestro ministerio de acuerdo con el acuerdo de superficie acordado. Así no habrá más retrasos», afirmó.

Para obtener información, Rosan también dijo anteriormente que el sector de la industria metalúrgica básica, productos metálicos, bienes y equipos no maquinaria, fue el principal contribuyente a la realización de inversiones en el tercer trimestre de 2025, con una inversión de capital total que alcanzó los 62 billones de rupias.

Además, el sector minero ascendió a 55,9 billones de IDR, el transporte, el almacenamiento y las telecomunicaciones a 52,6 billones de IDR, otros servicios a 44,3 billones de IDR y el comercio y las reparaciones a 34,5 billones de IDR.