PMCC 2025 se convierte en la puerta de los estudiantes de Indonesia World Translucent Evaports World

VIVA – Torneo deportes electrónicos el campus más grande de Indonesia, PUBG Mobile Campus Challenge 2025 (ID de PMCC) se anunció oficialmente. Este evento ofrece un premio total de USD 9,600 o equivalente a RP. 157 millones.

Leer también: ¡Registre el punto de demostración en Yakarta hoy para que no se atasque! Hay un bem ui geruduk dpr



Este evento se llevó a cabo a nivel infinito con el apoyo de Tecno Indonesia como el socio oficial de teléfonos inteligentes. PMCC 2025 Viene con un nuevo formato, a saber, el calificador del campus fuera de línea que visitó 40 campus en toda Indonesia.

De ese número, seis campus están organizando eventos especiales, incluidos Stikom Bali, Pens, PNJ, Universidad de Telkom, IPB, a Undip.

Leer también: Calcule 60 días atrás, Arabia Saudita prepara el título de Juegos de Solidaridad Islámica 2025



Alumno Tendrá la oportunidad de participar en un seminario exclusivo con PUBG Mobile y Tecno, FunMatch Team Deathmatch (TDM) con los últimos dispositivos Tecno Pova 7 Series, para cazar mercancías exclusivas.

PMCC ID 2025 proporciona dos rutas: calificador del campus y clasificatorio abierto. Desde el clasificatorio del campus, 40 de los mejores equipos ingresan a los playoffs en línea. Mientras que el clasificatorio abierto pasará 24 equipos.

Leer también: Hoy hay una manifestación en tres puntos de Yakarta, considere los lugares para tener en cuenta



Un total de 64 equipos compitieron en playoffs en línea, solo 16 equipos tenían derecho a avanzar a la Gran Final del 10 al 12 de octubre de 2025.

Se ha demostrado que PMCC es un trampolín de carrera. Uno de ellos es Fratini «Moana» Antonioli Sheve Paat, quien apareció en PMCC 2024 con Stie Pioneer Manado.

Su actuación fue abrir el camino a la identificación de PMNC, hasta que finalmente reclutó alter ego Ares. Moana llevó con éxito a su equipo al subcampeón PMSL Sea Summer 2025 y actuó en PMWC 2025 Riad.

Compromiso para apoyar a los estudiantes

El gerente de país de Infinite Indonesia Level, Agung Chaniago, enfatizó que la identificación de PMCC no es solo un torneo. «Desde el presente en 2019, la identificación de PMCC se ha convertido en un lugar para fomentar el entusiasmo, la deportividad, la inspiración y los nuevos sueños», dijo Agung.

El gerente de relaciones públicas de Tecno Indonesia, Anthoni Roderick, agregó: «Los estudiantes son una generación llena de energía y creatividad. A través de PMCC, queremos abrir información de que los eSports no solo es entretenimiento, sino también un camino futuro prometedor».

Línea de tiempo PMCC 2025

Registro de calificadores abiertos: 18 de agosto – 21 de septiembre

Calificador del campus fuera de línea: 21 de agosto – 28 de septiembre

Calificador abierto: 26 – 28 de septiembre

Playoffs en línea: 4 – 5 Oktober

Grandes Finales: 10 – 12 de octubre