PMB PTKIN 2026 se inaugura oficialmente, el Ministerio de Religión afirma la igualdad de acceso para futuros estudiantes con discapacidades

VIVA – Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) comienza oficialmente las etapas de Admisión de Nuevos Estudiantes a las Universidades Religiosas Islámicas Estatales (PMB PTKIN) 2026. El lanzamiento tuvo lugar en Yakarta, el lunes 22 de diciembre de 2025, además de marcar una nueva dirección para la educación superior religiosa que es cada vez más inclusiva.

El lanzamiento de PMB PTKIN 2026 fue realizado simbólicamente por el Ministro de Religión Nasaruddin Umar. Este año, PMB PTKIN lleva el gran tema «Educación islámica adaptada a las personas con discapacidad», como una afirmación del compromiso de los campus dependientes del Ministerio de Religión de abrir el acceso a la educación superior para todos los niveles de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad.

En su discurso, el Ministro de Asuntos Religiosos enfatizó que PTKIN debe ser una institución amigable e inclusiva. Según él, el acceso a la educación no debe verse obstaculizado por limitaciones físicas, porque los valores religiosos fomentan en realidad la justicia y la humanidad en la educación.

«En 2026, enfatizamos que ningún futuro estudiante debería ver sus sueños obstaculizados debido a limitaciones físicas. Este espíritu de inclusión es una manifestación de los valores islámicos que humanizan a los humanos», dijo Nasaruddin Umar en su declaración oficial.

Este compromiso también se refuerza mediante la transformación del sistema de selección de ingreso PTKIN. El director general de Educación Islámica, Amien Suyitno, explicó que se realizaron cambios en los sistemas SPAN y UM-PTKIN para hacerlos más adaptables a las necesidades de los futuros estudiantes con necesidades especiales desde la etapa inicial de inscripción.

«Estamos llevando a cabo una transformación mediante la introducción de un sistema de mapeo de discapacidad y un sistema de recomendación de especialización, con el objetivo de que el campus pueda preparar esquemas de asistencia adecuados desde una edad temprana, para que los estudiantes con discapacidad puedan participar de manera óptima en el proceso de enseñanza y aprendizaje», dijo Suyitno.

Mientras tanto, el Director de Educación Superior Religiosa Islámica, Prof. Dr. Phil. Sahiron espera que la innovación implementada por el Comité Nacional PMB PTKIN pueda atraer a futuros estudiantes de calidad. Él cree que la calidad de los aportes de los estudiantes determinará en gran medida el éxito del proceso educativo en PTKIN.

«Felicitaciones por el lanzamiento de PMB PTKIN 2026. Esperamos que el PMB de este año pueda producir estudiantes potenciales que estén verdaderamente calificados y, por supuesto, podamos educarlos bastante bien y, por supuesto, para que el conocimiento que reciban pueda ser útil para ellos, sus familias y, en general, para la nación y el estado», dijo Sahiron.