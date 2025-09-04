PM recibe cambios en la estructura fiscal, dice `GST, ¡las reformas de TI son Doble Dhamaka!`







PM Modi el jueves, mientras se dirigía a la nación. GST 2.0, dijo que las últimas reformas de GST son un gran impulso para la economía de la India. El Primer Ministro también afirmó: «El impuesto sobre bienes y servicios (GST) alivió a las personas de pagar múltiples impuestos».

Mientras elogia el último GST 2.0, Maneras de PM Enfatizado, «los impuestos ahora se reducen drásticamente para asegurarse de que las personas no tengan que disfrutar de fuertes impuestos en este país».

Camando a la oposición, arremetió contra el gobierno anterior dirigido por el Congreso, declarando: «El gobierno de la UPA previamente impuso impuestos altos a los sistemas de atención médica. Según el gobierno del Congreso, las habitaciones de hotel estaban gravadas en el 14 por ciento junto con impuestos de lujo adicionales».









