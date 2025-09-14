PM promete Rs 3000 CR Fund para Manipur en la primera visita en 2 años







El primer ministro Narendra Modi visitó Manipur El sábado más de dos años después de que más de 260 personas fueron asesinadas en la violencia étnica estalló en el estado en mayo de 2023. Interactuó con dos comunidades en guerra, Kuki y Meitei, que fueron desplazados debido a la violencia étnica, en el histórico complejo de Kangla Fort en Imphal y Peace Ground in Churachandpur. «Manipur tiene un potencial inmenso, pero la violencia debilita nuestro tejido social. Solo la paz y la armonía pueden restaurar el lugar legítimo del estado como la joya de la corona oriental de la India», dijo.

Modi dijo que el centro había aprobado la construcción de 7000 casas nuevas para las afectadas por el conflicto, junto con un paquete de alivio especial de aproximadamente `3000 millones de rupias. Anunció proyectos de infraestructura que totalizan `1200 millones de rupias en Manipur. Las tensiones estallaron en Imphal el sábado cuando los trabajadores del Congreso organizaron una protesta a las afueras del fuerte de Kangla, con carteles que decían «Manipur está quemado bajo el gobierno de BJP» y «Detener la política comunitaria». La policía bloqueó a los manifestantes dentro de la sede del partido para evitar que marchen al evento.

Líder adjunto del Congreso en Lok Sabha y presidente de Asalto El Congreso Gaurav Gogoi dijo en X: «El primer paso en el viaje hacia la paz y la curación en Manipur debería haber sido la visita del primer ministro Modi al estado hace dos años». El jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, tuiteó: «864 días de violencia, 300 vidas perdidas, 67,000 desplazados, más de 1,500 heridos. Hiciste 46 viajes extranjeros desde entonces, pero ni una sola visita a tus propios ciudadanos». tuiteó. El diputado Priyanka Gandhi dijo que la visita debería haber sucedido «hace mucho tiempo».

