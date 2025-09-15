PM para inaugurar las fuerzas armadas de 3 días combinó la conferencia de comandantes en Kolkata







Primer ministro Narendra Modi inaugurará la conferencia de comandantes combinados (CCC) de tres días de las Fuerzas Armadas en la sede del Comando Este el lunes. La conferencia es el foro de lluvia de ideas de Apex de las Fuerzas Armadas, que reúne al máximo liderazgo civil y militar de la nación para intercambiar puntos de vista a nivel conceptual y estratégico, dijo un funcionario de defensa.

Al llegar al contexto de la Operación Sindoor, la reunión de este año se centrará en las reformas, la transformación, el cambio y la preparación operativa. El tema es el «año de reformas» transformando para el futuro «.

El primer ministro llegó aquí el domingo por la noche desde Asalto y saldrá de la ciudad por la tarde por Purnea en Bihar. La Operación Sindoor, que fue concebida como una campaña punitiva y dirigida para desmantelar la infraestructura terrorista a través de la línea de control y más profundo dentro de Pakistán, mostró una respuesta de tri-servicios calibrada que incorpora precisión, profesionalismo y propósito, dijo el funcionario.

Según una declaración de defensa, «la conferencia de tres días busca fortalecer aún más las fuerzas armadas, que son ágiles y decisivas en un paisaje geoestratégico cada vez más complejo». La conferencia está siendo asistida por el Ministro de Defensa Rajnath Singh, el Asesor de Seguridad Nacional Ajit Doval, el Jefe del Personal de Defensa General Anil Chauhan, el Secretario de Defensa Rajesh Kumar Singh y los principales comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. El último CCC se celebró en Bhopal en 2023.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente