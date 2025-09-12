PM Narendra Modi para embarcarse en la visita de 2 días a Assam







Primer ministro Narendra Modi Está programado para llegar aquí en una visita de dos días a Assam el sábado para rendir homenaje al premiado de Bharat Ratna, Bhupen Hazarika, y revelar proyectos por valor de más de 19,000 millones de rupias en el estado, dijeron las autoridades.

Durante su visita, el primer ministro también lanzará una moneda conmemorativa de Rs 100 para honrar al legendario cantante y una biografía del maestro titulada `Bharat Ratna Bhupen Hazarika`, dijeron.

Las celebraciones incluirán un tributo musical de 18 minutos de 1200 artistas que presentarán 14 canciones de hojarika de hojarilla en un popurrí.

El primer ministro llegará aquí el sábado a las 4.20 pm y asistirá a la reunión de celebraciones del centenario de nacimiento de Hazarika a las 5.15 pm, dijeron los funcionarios.

Modi permanecerá la noche en una casa de huéspedes estatal aquí.

El domingo, Modi se irá a Mangaldoi en el distrito de Darrang, donde colocará la piedra base para Darrang Medical College junto con una escuela de enfermería y una escuela de GNM, por la mañana, dijeron los funcionarios.

El combinado inversión Para estos proyectos de atención médica vale Rs 567 millones de rupias.

El primer ministro también colocará la piedra de cimientos para el Puente Narengi-Kuruwa y el Proyecto Road de Guwahati Ring, que conectará los distritos de Kamrup y Darrang en Assam y Ri Bhoi en Meghalaya, a un costo estimado de Rs 7,000 millones de rupias.

Más tarde, Modi se irá a la refinería de Numaligarh en el distrito de Golaghat, donde inaugurará la recientemente construida sobre 5.000 rupias de 5.000 millones de rupias a base de etanol a base de bambú y también pondrá la piedra base para la unidad de cracker catalítica de petro fluidizado de 7,000 rupias más que Rs Rs Crore, dijeron los funcionarios.

Esta instalación producirá 360 KTPA propileno y dará un gran impulso a toda la cadena de valor plástico.

Modi también se dirigirá a una manifestación pública en el puesto de petroleros Numaligarh.

El primer ministro se irá a Kolkata desde el jorhat aeropuerto el domingo por la noche.

Se ha creado un `PM Neem Corridor` con la plantación de árboles de neem a lo largo de un tramo de 2.2 km que conduce al lugar de rally de Numaligarh para honrar al primer ministro.

El primer ministro Himanta Biswa Sarma plantó un retoño allí durante su visita del jueves a los arreglos de revisión.

El CM presidió una reunión el jueves por la noche con ministros del gabinete, MLA y altos funcionarios para revisar los preparativos para las celebraciones centenarias de Hazarika y la próxima visita del primer ministro.

`El CENTÍMETRO Emitió directivas claras para garantizar una ejecución sin problemas del evento y los sólidos arreglos de seguridad «, el CMO publicado en` X`

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente