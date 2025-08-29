PM Narendra Modi llega a Japón para una visita de dos días







Primer ministro Narendra Modi Llegó aquí el viernes en una visita de dos días durante la cual celebrará conversaciones de la cumbre con su homólogo japonés Shigeru Ishiba.

«El primer ministro Narendra Modi aterrizó en Tokio, Japón. El primer ministro celebrará discusiones amplias con el primer ministro Shigeru Ishiba más tarde en la noche para avanzar en la asociación India-Japón», dijo el Ministerio de Asuntos Externos en un puesto sobre X. En su declaración de partida, el Primer Ministro Modi, su visita a Japón, será una oportunidad para fortalecer vínculos civilizacionales y atases culturales entre los dos países. Durante su visita a Japón del 29 al 30 de agosto, Modi sostendrá charlas de la cumbre con su primer ministro japonés Ishiba.

«Nos centraríamos en dar forma a la próxima fase en nuestra asociación estratégica y global especial, que ha hecho un progreso constante y significativo en los últimos 11 años», dijo Modi. «Nos esforzaríamos por dar nuevas alas a nuestra colaboración, expandir el alcance y la ambición de nuestros lazos económicos y de inversión, y avanzar en la cooperación en tecnologías nuevas y emergentes, incluida la IA y los semiconductores», agregó.

Desde Japón, Modi viajará a Porcelana en una visita de dos días para asistir a la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en Tianjin el 31 de agosto y el 1 de septiembre. «Estoy seguro de que mis visitas a Japón y China promoverían nuestros intereses y prioridades nacionales, y contribuirían a desarrollar una cooperación fructífera en el avance de la paz regional y global, la seguridad y el desarrollo sostenible», dijo.

