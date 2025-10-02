PM Modi y el presidente Murmu rinde homenaje a Mahatma Gandhi







El presidente Droupadi Murmu rindió el jueves homenaje a Mahatma Gandhi en Raj Ghat y al ex primer ministro Lal Bahadur Shastri en Vijay Ghat en su aniversario de nacimiento.

Primer Ministro Narendra Modi También rindió homenaje floral a Mahatma Gandhi en Raj Ghat.

El primer ministro rindió homenaje a Gandhi en un puesto sobre X, recordando su coraje y valores de servicio y compasión. Modi dijo que la nación continuaría siguiendo el camino de Mahatma en su búsqueda de un ‘Viksit Bharat.

Shri Lal Bahadur Shastri Ji fue un estadista extraordinario cuya integridad, humildad y determinación fortalecieron la India, incluso durante los tiempos desafiantes. Personificó liderazgo ejemplar, fuerza y ​​acción decisiva. Su llamada Clarion de ‘Jai Jawan Jai Kisan’ encendió un … pic.twitter.com/p9zamrh3xc – Narendra Modi (@Narendramodi) 2 de octubre de 2025

«Gandhi Jayanti se trata de rendir homenaje a la extraordinaria vida de Amado Bapu, cuyos ideales transformaron el curso de la historia humana. Demostró cómo el coraje y la simplicidad podrían convertirse en instrumentos de gran cambio. Creía en el poder del servicio y la compasión como medios esenciales para empoderar a las personas. Seguiremos su camino en nuestra búsqueda para construir una una Viksit Bharat«, escribió el primer ministro.

Este año se cumple el 156 aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi, recordado como el padre de la nación por su papel fundamental en la lucha por la libertad de la India.

El 2 de octubre, en India, se celebra como Gandhi Jayanti, mientras que en todo el mundo se observa como el Día Internacional de la No Violencia, luego de una resolución de las Naciones Unidas de 2007 que recibió el apoyo de más de 140 países.

En la ONU, el día se observa con declaraciones del Secretario General y los eventos que conectan la filosofía de Gandhi con las realidades de hoy. En los últimos años, estos mensajes han destacado los conflictos en todo el mundo y les han recordado a las naciones que la creencia de Gandhi en la verdad y la no violencia es «más poderosa que cualquier arma».

En India, la observancia toma la forma de homenajes en Raj Ghat, programas culturales y educativos, y campañas públicas que destacan los ideales de Gandhi.

Nacido el 2 de octubre de 1869, Mahatma Gandhi fue una figura destacada en la lucha por la libertad india. Inspirado en los conceptos de satyagraha y no violencia, Gandhi Lideró la marzo de Dandi de 1930, durante la cual miles caminaron hacia el mar para desafiar la ley de sal, y el movimiento de renuncia a India de 1942, una protesta contra el dominio británico.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente