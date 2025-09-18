PM Modi Transmits India está lista para apoyar a Nepal a medida que las protestas facilitan







Con Nepal experimentando una fuerte protesta en los últimos días debido a la intensa protesta de Gen-Z, la situación ahora parece estar bajo control. Sin embargo, Primer Ministro Narendra Modi El jueves celebró una conversación telefónica con el primer ministro interino de Nepal, Sushila Karki.

Una declaración oficial del Ministerio de Asuntos Externos (MEA) abordó que el primer ministro Modi, mientras hablaba con el primer ministro interino de Nepal, extendió sus condolencias por la pérdida de vidas durante las protestas en Nepal. Aseguró aún más la preparación de la India para trabajar para fortalecer los lazos especiales entre los dos países y el pleno apoyo de la India a Nepal en sus esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad y para el progreso de la gente de Nepal, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

La declaración agregó además: «El primer ministro felicitó al primer ministro Karki por su nombramiento y transmitió los mejores deseos en nombre del gobierno y la gente de la India», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Señaló que el primer ministro Modi extendió las condolencias sinceras por la trágica pérdida de vidas durante las recientes protestas en Nepal.

El Ministerio de Asuntos Externos señaló además que «el Primer Ministro transmitió la preparación de la India para continuar trabajando estrechamente para fortalecer aún más los lazos especiales entre los dos países y el pleno apoyo de la India a Nepal en sus esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad y para el progreso de la gente de Nepal», según lo cita por la agencia de noticias ANI.

PM interino de Nepal No Agradeció al primer ministro Modi por el apoyo firme de la India para Nepal y correspondió al deseo del primer ministro de fortalecer aún más los lazos entre los dos países.

Según la declaración, el primer ministro Modi también extendió felicidades con motivo del próximo Día Nacional de Nepal, y los líderes acordaron permanecer en contacto.

La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal, mientras deseaba al primer ministro Modi, con motivo de su 75 cumpleaños, dijo: "El Rt. Hon. El primer ministro Karki transmitió su sincero saludos y los mejores deseos para el primer ministro Modi sobre su 75 cumpleaños y apreciaron el primer ministro indio por su mensaje de solididad.

Sushila Karki, Nepal La primera mujer del Tribunal Supremo y ahora la primera mujer de la primera ministra del país, está respaldada por el movimiento liderado por la Generación Z que ha transformado el panorama político de Nepal. Este movimiento, conocido como la Revolución de la Generación Z, resultó en 74 muertes cuando la policía usó la fuerza letal para suprimir las protestas contra el régimen de KP Sharma Oli, quien actualmente está escondido.

El primer ministro interino, Karki, ocupará el cargo hasta la primera semana de marzo de 2026, cuando las elecciones estén programadas para elegir un nuevo jefe ejecutivo, marcando el final de su mandato.

(Con entradas de ANI)





