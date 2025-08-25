PM Modi tiene conversaciones con Fiji PM Sitiveni Rabuka en Nueva Delhi







El primer ministro Narendra Modi realizó el lunes conversaciones bilaterales a nivel de delegación con el primer ministro de Fiji Sitiveni Ligamamada Rabuka en Hyderabad Casa en la capital nacional.

El primer ministro Rabuka llegó a Nueva Delhi el domingo, marcando el comienzo de su visita oficial a la India, que continuará hasta el 26 de agosto. Esta es su primera visita a la India como primer ministro de Fiji.

PM Rabuka también rindió homenaje a Mahatma Gandhi en Rajghat. El Ministerio de Asuntos Externos (MEA) compartió imágenes del tributo en X y calificó al líder de Fiji como un «importante socio global del sur y Fipic».

En una publicación, el MEA dijo: «Dando la bienvenida a un importante socio global del sur y Fipic. PM @Narendramodi recibió el primer ministro Sitiveni Rabuka @slrabuka de Fiji en Hyderabad House para charlas a nivel de delegación».

Dando la bienvenida a un importante socio global del sur y Fipic. P.M @Narendramodi Recibió PM Sitithi Rubuka @Slrabuka de Fiji en Hyderabad House para conversaciones a nivel de delegación. pic.twitter.com/jhlvphs1yz – Randhir Jaiswal (@meaindia) 25 de agosto de 2025

La visita tiene como objetivo profundizar los lazos de India-Fiji en múltiples sectores, incluida la asociación estratégica y los intercambios de personas a personas. El primer ministro Modi también está programado para organizar un almuerzo para el primer ministro visitante.

El primer ministro Rabuka fue recibido por el Ministro de Estado de la Unión para la Educación y el Desarrollo de la Región Noreste, Sukanta MajumdarDespués de su llegada a la capital nacional.

Esta es la primera visita del primer ministro Rabuka a la India en su capacidad actual.

El domingo, el Ministro de Salud y Bienestar Familiar de la Unión, JP Nadda, se reunió con el primer ministro de Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka.

Durante la reunión, el primer ministro de Fijian estuvo acompañado por el Ministro de Servicios Médicos y de Salud de Fiji, Ratu Atonio Lalabalavu y otros altos funcionarios.

El ministro de la Unión, Nadda, mantuvo conversaciones con el primer ministro Rabuka para mejorar la cooperación en el sector de la salud.

En una publicación sobre X, dijo: «Se reunió con el primer ministro de Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka, en Nueva Delhi Hoy como parte de nuestra iniciativa `Conocimiento BJP`. Nuestras discusiones se centraron en fortalecer las relaciones de fiesta a partido, donde destacé la ideología de nuestro partido, el marco organizacional y su papel en el impulso del viaje de desarrollo de la India. También tuvimos una discusión detallada sobre la mejora de la cooperación en el sector de la salud. Espero profundizar nuestra asociación para el beneficio mutuo de ambas naciones «.

