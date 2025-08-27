PM Modi: Swadeshi debería ser el mantra de la vida de todos







Primer ministro Narendra Modi El martes dijo que Swadeshi debería ser el mantra de la vida de todos, señalando que la iniciativa ‘Make in India’ de su gobierno ha creado un entorno favorable para los fabricantes globales y nacionales.

«No estoy preocupado por el dinero que se invierte, ya sea en dólar o libra, o si esa moneda es negra o negra. Pero cualquier producción que se haga con ese dinero, el sudor debe ser de mis compatriotas», dijo.

El primer ministro estaba hablando después de marcar el primer vehículo eléctrico de Maruti Suzuki (EV), el E-Vitara, en la instalación de Hansalpur de la marca cerca Ahmedabad En Gujarat. El mundo conducirá vehículos eléctricos que se fabrican en India, dijo.

Modi pidió a las personas que solo compraran productos Swadeshi, diciendo que no es importante quién hace la inversión, pero lo que importa es que el arduo trabajo para hacer el producto debería ser de indios. De esa manera, Maruti Suzuki también es una compañía Swadeshi, dijo.

Suzuki invertirá Rs 70K-CR en India

Suzuki Motors invertirá Rs 70,000 millones de rupias en los próximos cinco a seis años en India, dijo su director representativo y presidente Toshihiro Suzuki. «Suzuki se ha asociado con orgullo en el viaje de movilidad de la India durante más de cuatro décadas. Seguimos comprometidos con apoyar la visión de la India para la movilidad verde sostenible y contribuir a Viksit Bharat».

