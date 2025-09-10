PM Modi sobre las conversaciones comerciales de EE. UU.: Negociaciones para desbloquear un potencial ilimitado







Primer ministro Narendra Modi El miércoles, dijo que las conversaciones comerciales entre India y Estados Unidos ayudarían a «desbloquear el potencial ilimitado» de la asociación, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiera abordar las «barreras comerciales» entre las dos naciones.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi describió a Nueva Delhi y Washington como «socios naturales» y dijo que confiaba en el progreso de las negociaciones. El primer ministro también expresó su disposición a hablar con Trump.

«India y los Estados Unidos son amigos cercanos y socios naturales. Estoy seguro de que nuestras negociaciones comerciales allanarán el camino para desbloquear el potencial ilimitado de la asociación India-Estados Unidos. Nuestros equipos están trabajando para concluir estas discusiones lo antes posible. También espero hablar con Presidente Trump. Trabajaremos juntos para asegurar un futuro más brillante y próspero para nuestra gente «, dijo el primer ministro Modi en el X Post.

India y los Estados Unidos son amigos cercanos y socios naturales. Estoy seguro de que nuestras negociaciones comerciales allanarán el camino para desbloquear el potencial ilimitado de la asociación India-Estados Unidos. Nuestros equipos están trabajando para concluir estas discusiones lo antes posible. También estoy esperando … pic.twitter.com/3k9hljxwcl – Narendra Modi (@Narendramodi) 10 de septiembre de 2025

Esto viene después de una declaración de Trump el martes (hora local) a través de Truth Social, donde expresó entusiasmo por continuar negociaciones para abordar las barreras comerciales entre las dos naciones.

También expresó su confianza en llegar a una «conclusión exitosa» y esperaba hablar con el primer ministro Modi en las próximas semanas.

«Me complace anunciar que India y el Estados Unidos de América son negociaciones continuas para abordar las barreras comerciales entre nuestras dos naciones. Espero poder hablar con mi muy buen amigo, el primer ministro Modi, en las próximas semanas. ¡Estoy seguro de que no habrá dificultades para llegar a una conclusión exitosa para nuestros dos grandes países! «, Dijo Trump en su publicación.

El comentario de Trump se produce días después de que llamó a los lazos de India-EE. UU. Una «relación muy especial» y afirmó que él y el primer ministro Modi siempre serían amigos, afirmando que no hay «nada de qué preocuparse».

Más temprano el viernes (hora local), el presidente Trump, mientras hacía un anuncio en la Casa Blanca, ANI le preguntó: «¿Está listo para restablecer las relaciones con India en este momento?».

El Presidente de los Estados Unidos respondió: «Siempre lo haré. Siempre seré amigo de (PM) Modi. Él es un gran primer ministro. Siempre seré amigos, pero no me gusta lo que está haciendo en este momento en particular. Pero India y Estados Unidos tienen una relación muy especial. No hay nada de qué preocuparse. Solo tenemos momentos en ocasiones».

Después de esto, el primer ministro Modi respondió el sábado a la afirmación de Trump de los lazos de India-Estados Unidos, diciendo que «aprecia profundamente y recíproca completamente» los sentimientos del presidente de los Estados Unidos y la evaluación positiva de las relaciones bilaterales.

Llevando a X, el primer ministro Modi señaló los lazos de India-Estados Unidos como «con visión de futuro» hacia una «asociación estratégica integral y global».

«Aprecio profundamente y recopilación completamente los sentimientos del presidente Trump y la evaluación positiva de nuestros lazos. India Y los Estados Unidos tienen una asociación estratégica integral y global muy positiva y prospectiva «, declaró el primer ministro en su cargo.

Nueva Delhi se enfrenta a las incertidumbres globales debido a las mayores tensiones económicas después de la imposición de los Estados Unidos de una tarifa del 50 por ciento sobre las importaciones indias, incluido un 25 por ciento adicional debido a su compra de petróleo crudo ruso, que, según Washington, alimenta los esfuerzos de Moscú en su conflicto con Ucrania.

(Con insumos de agencias)









Fuente