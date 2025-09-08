PM Modi se ha convertido en enemigo de la nación: Mallikarjun Kharge







Refiriéndose al problema de la tarifa de EE. UU., Presidencia del Congreso Mallikarjun Kharge El domingo declaró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro Narendra Modi podrían ser amigos, pero alegó que este último se ha convertido en «un enemigo de la nación».

Dirigirse a los periodistas en Kalaburagi, el líder de la oposición en Rajya Sabha dijo que Modi y Trump podrían ser buenos entre sí porque buscaban votos el uno al otro. Kharge afirmó que la Alianza Modi-Donald Trump había llegado a costo de la India. «Él (Trump) y Modi pueden ser amigos, pero Modi se ha convertido en un enemigo de la nación. Él estropeó la atmósfera», alegó. Al comentar sobre el impacto que tuvo la tarifa estadounidense en India, Kharge acusó: «Trump impuso una gran tarifa. Después de un arancel del 50 por ciento, destruyó a nuestra gente».

Narendra Modi

«Caminas sobre tu ideología y protege a la gente del país, porque la nación es lo primero y tu amistad es secundaria», insistió. Sobre las tasas revisadas de GST, Kharge dijo que el Congreso agradecería cualquier paso que beneficiara a los pobres, pero acusó al gobierno de BJP de atormentar a las personas durante años.

«Planteamos este problema hace ocho años. Dijimos que si hubiera dos losas, eso beneficiaría a las personas pobres, pero introdujeron cuatro a cinco losas y saquearon a las personas. Después de que se acercaron las elecciones, encontraron algunas dificultades y revisaron la GST Losas «, afirmó. Kharge también se refirió a la afirmación anterior de Modi de que» nadie ingresó al territorio indio «durante la incursión china, señalando que» ahora el propio Modi entró allí en China «.

Kharge enfatizó que, si bien la oposición estaba unida en temas de interés nacional, no permitiría a Modi usar el apoyo mal. «Somos uno cuando se trata del país. No hay duda. Pero no significa que, dado que te estamos apoyando, debes hacer algo arbitrariamente. No creemos en esto», dijo. Kharge acusó además a Modi de dañar a la posición internacional de la India alineándose abiertamente con Trump.

«Él estropeó la posición de la India diciendo: ‘Trump es mi amigo’ y ‘Phir Ek Baar Trump'», dijo Kharge, y agregó que si India hubiera continuado su política de no alineación, lo que siguió desde la independencia, tal situación no habría surgido.

Kejriwal se atreve a PM para imponer un arancel del 75% sobre nosotros

Coordinador de la fiesta aam aadmi Arvind Kejriwal El domingo instó al primer ministro Narendra Modi a «mostrar algo de coraje» e imponer una tarifa del 75 por ciento a las importaciones de los EE. UU. En respuesta a su arancel del 50 por ciento a las exportaciones indias. En una conferencia de prensa aquí, Kejriwal afirmó que la decisión del Centro de eximir los impuestos del 11 por ciento sobre las importaciones de algodón de los EE. UU. Hasta el 31 de diciembre de 2025 dañaría a los agricultores de algodón indios. Hará que los cultivadores de los agricultores estadounidenses y los cultivadores de Gujarat sean pobres, agregó. Kejriwal dijo: «Exigimos del primer ministro que muestre coraje. América ha impuesto una tarifa del 50 por ciento a las exportaciones de la India. Usted impone un arancel del 75 por ciento a las importaciones que provienen de Estados Unidos», agregó Kejriwal.

