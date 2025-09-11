





El primer ministro Narendra Modi se encontró el jueves con su Mauricio La contraparte Navincandra Ramgoolam en su circunscripción parlamentaria antes de las conversaciones bilaterales entre los dos líderes.

Los dos líderes se saludaron calurosamente y se dieron la mano.

Anteriormente, en medio del sonido de la batería y las conchas de concha, el convoy de Modi entró en la ciudad alrededor de las 11:30 a.m.

En varias intersecciones a lo largo de la ruta, los líderes de BJP, los trabajadores del partido y los residentes locales se alinearon para darle la bienvenida, cantando «Har Har Mahadev».

En algunos lugares, la gente duchó los pétalos de flores, mientras que algunos también fueron vistos con banderas de Mauricio.

El primer ministro aterrizó en el aeropuerto de Babatpur desde Delhidonde fue recibido por el gobernador de Uttar Pradesh, Anandiben Patel, y el primer ministro Yogi Adityanath. Desde allí, se dirigió a las líneas policiales de Varanasi antes de viajar en automóvil al Hotel Taj, el lugar de su reunión bilateral programada con el primer ministro de Mauricio.

Se espera que Modi y Ramgoolam mantengan discusiones sobre asuntos cruciales de cooperación bilateral, con un enfoque particular en la asociación de desarrollo y el desarrollo de capacidades, según una declaración oficial.

También explorarán la colaboración en salud, educación, ciencia y tecnología, energía, infraestructura, así como en dominios emergentes como energía renovable, infraestructura pública digital y azul economíaSe agregó.

La visita se basa en el impulso generado por la visita del estado de Modi a Mauricio en marzo de 2025, durante el cual los dos líderes elevaron la relación con una «asociación estratégica mejorada».

Ramgoolam llegó a Varanasi el miércoles y fue recibido por el gobernador Patel y el ministro de Finanzas, Suresh Khanna. Está programado para asistir al Ganga ‘Aarti` el jueves por la noche y visitar el templo Kashi Vishwanath el viernes por la mañana antes de su partida.

Los líderes de BJP dijeron que esta será la primera reunión bilateral del Primer Ministro con un Jefe de Estado en Kashi. Modi había recibido anteriormente francés Presidente Emmanuel Macron en 2018 y el primer ministro japonés Shinzo Abe en 2022 en Varanasi, pero esas no fueron reuniones bilaterales formales.

La ciudad ha estado decorada con grandes vallas y pancartas que dan la bienvenida al dignatario visitante, mientras que BJP Banners también agradeció a Modi por el reciente Slash en GST sobre leche y productos lácteos. Se ha lanzado una portada de seguridad de tres capas para la visita de alto perfil, dijo la policía.

El viaje del jueves marca la 52ª visita de Modi a Varanasi desde 2014, cuando fue elegido por primera vez de la circunscripción como diputado de Lok Sabha, según los portadores de la oficina del partido.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente