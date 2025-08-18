PM Modi se encuentra con el astronauta Shubhanshu Shukla







El primer ministro Narendra Modi se reunió el lunes Capitán del grupo Shubhanshu Shukla quien se convirtió en el primer astronauta indio en viajar a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Shukla, quien formó parte de la misión comercial de Axiom-4 a la ISS del 25 de junio al 15 de julio, se reunió con el primer ministro en su residencia Lok Kalyan Marg.

Modi Dio la bienvenida a Shukla, que llevaba una chaqueta de astronauta de Isro, con un cálido abrazo y caminó con él con el brazo en el hombro del astronauta.

Shukla también regaló al primer ministro el parche de la misión de la misión Axiom-4.

El astronauta nacido en Lucknow también compartió fotos que había tomado de la ISS con Modi.

Shukla era parte del Axioma-4 Misión espacial privada que despegó de Florida el 25 de junio y atracó en la Estación Espacial Internacional el 26 de junio. Regresó a la Tierra el 15 de julio.

Shukla regresó a la India el domingo.

Junto con otros tres astronautas – Peggy Whitson (EE. UU.), Slawosz Uznanski-Wisniewski (Polonia) y Tibor Kapu (Hungría)-Shukla realizó más de 60 experimentos y 20 sesiones de divulgación durante la misión de 18 días.

