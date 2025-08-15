





El primer ministro Narendra Modi se dirigió el viernes a la nación en el 79º Día de la Independencia Desde las murallas del Fuerte Rojo, marcando su duodécimo discurso consecutivo en la ocasión y, al hacerlo, superando el historial de la ex primer ministro Indira Gandhi para los discursos más sucesivos el 15 de agosto.

Narendra Modi se dirigió por primera vez a la nación como primer ministro del Fuerte Rojo en 2014 y ahora ha pronunciado un discurso cada año sin descanso, de 2014 a 2025.

Indira Gandhi había entregado 11 direcciones consecutivas del Día de la Independencia durante su mandato, aunque dio 16 en total en su tiempo en el cargo.

El hito convierte al primer ministro de Modi en el segundo primer ministro indio en pronunciar 12 discursos seguidos del Día de la Independencia, después de Pandit Jawaharlal Nehru, quien todavía tiene los discursos más consecutivos pronunciados con 17 en total.

Usando un turbante de azafrán, el primer ministro Modi comenzó su dirección saludando a la nación en su 79º Día de la Independencia, reflexionando sobre el progreso de la India en las últimas décadas y estableciendo la visión de su gobierno de un ‘Viksit Bharat` mientras hace que la nación sea autosuficiente.

Enfatizó la importancia de la autosuficiencia bajo el `Aatmanirbhar bharat`Iniciativa, instando a los jóvenes, científicos y departamentos gubernamentales a centrarse en desarrollar tecnologías indígenas.

Él elogió la idea, con la Operación Sindoor como un ejemplo de tal autosuficiencia y el poder de que se muestran ‘Made in India’.

El Primer Ministro, en su discurso, reafirmó su apoyo para proteger a los agricultores, diciendo que está «de pie como un muro contra las políticas que están en contra de los intereses de los agricultores».

Los comentarios, realizados en las murallas del Fuerte Rojo, vienen en medio de los Estados Unidos presionando a la India para abrir su mercado agrícola y, posteriormente, ejercer una tarifa adicional del 25 por ciento, y la nación occidental lo califica como una ‘penalización’ por comprar petróleo ruso.

También anunció que el gobierno está listo para traer una reforma importante en el Impuesto sobre bienes y servicios (GST)Lo que dará un alivio significativo a los consumidores y las pequeñas empresas, exigiendo que las revisiones en el GST se implementen alrededor de Diwali, describiéndolos como un «regalo doble de Diwali» para las personas.

En su discurso del Día de la Independencia, el primer ministro Modi también presentó el Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana (PM-Vbry) con un desembolso de Rs 1 lakh crore. El esquema tiene como objetivo proporcionar 3.5 millones de oportunidades de empleo a los jóvenes y ofrecerles 15,000 Rs al asegurar su primer trabajo.

