





El primer ministro Narendra Modi pagó homenajes a Bharat Ratna Premio y líder veterano Atal Bihari Bajpayee en sábado. El primer ministro Modi, mientras pagaba honor al ex primer ministro, ofreció tributos florales en ‘Sadaiv Atal`, el Samadhi (Memorial) dedicado a Shri Atal Bihari Bajpayee.

Al publicar un video en la plataforma de redes sociales X, Modi escribió: «El compromiso de Vajpayee con el progreso de la India continúa inspirando los esfuerzos para construir una nación desarrollada y autosuficiente».

El Primer Ministro abordó además que «Recordar a Atal Ji en su Punya Tithi. Su dedicación y espíritu de servicio hacia el progreso completo de la India continúan inspirando a todos en la construcción de una India desarrollada y autosuficiente».

Junto con el primer ministro indio, los ministros de la Unión JP Nadda, Kiren Rijiju y Gajendra Singh Shekhawat, JD (U) Sanjay Jha y el primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, también visitaron a ‘Sadaiv Atal` para presentar sus respetos al incondicional de la política india.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, también rindió homenaje al ex primer ministro mientras también escribió un hermoso mensaje en su cuenta X. En su mensaje, Singh recordó los esfuerzos de toda la vida de Vajpayee para construir una India fuerte y próspera.

El Ministro de Defensa expresó: «Recajo homenaje a Atalji en su Punyatithi. Trabajó toda su vida con la resolución de construir una India fuerte y próspera. La nación siempre recordará su tremenda contribución».

Según el Ministerio de Vivienda y Alivio de la Pobreza Urbana, la plataforma Samadhi central en ‘Sadaiv Atal` está compuesta por nueve bloques de piedra de granito de nueve cuadrados que están coronados con un’ Diya` central. El número nueve simboliza Navarasas, Navaratras y Navagrahas. El monumento está rodeado de nueve paredes de bajo alquiler con inscripciones de la prosa y la poesía de Vajpayee, que se pueden leer mientras toma una «Pradakshina».

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, la iniciativa de desarrollar el monumento fue asumido por la Sociedad Atal Smriti Nyas, que fue formada por algunas de las personas eminentes. Las piedras de varias partes del país se usaron en su construcción, simbolizando la «unidad en la diversidad». El proyecto fue completado por el CPWD, con todo el costo asumido por la Sociedad Atal Smriti Nyas, agregó el ministerio.

Atal Bihari Vajpayee nació el 25 de diciembre en 1924 en Gwalior, Madhya Pradesh. Fue elegido primer ministro tres veces. Bajpayee también fue el primer líder no atresante en completar un término completo en la oficina del primer ministro. Se desempeñó brevemente del 16 de mayo al 1 de junio en 1996, y luego del 19 de marzo de 1998 al 22 de mayo en 2004. Vajpayee también se desempeñó como ministro de asuntos externos de la India de 1977 a 1979 en el gabinete de Primer Ministro Moraraji Desai.

