PM Modi recibe saludos de cumpleaños de Kharge, Rahul Gandhi, Kejriwal







El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge y el líder del partido, Rahul Gandhi Narendra Modi en su 75 cumpleaños.

«Mis mejores deseos para el primer ministro Narendra Modi Ji en su cumpleaños. Que sea bendecido con buena salud y larga vida», publicó Kharge en X.

Rahul Gandhi También transmitió deseos, escribiendo, «Deseando el primer ministro Narendra Modi Ji un feliz cumpleaños y una buena salud».

El coordinador nacional Aam Aadmi Party (AAP), Arvind Kejriwal, también extendió saludos en la ocasión.

«Saludos de cumpleaños a Hon`ble PM Narendra Modi Ji. Deseándole buena salud y una larga vida», escribió en una publicación en X.

Líder del congreso Manickam Tagore también extendió los deseos, escribiendo en una publicación sobre X, «Deseando el primer ministro Narendra Modi Ji un feliz cumpleaños número 75 y una buena salud».

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, compartió su ‘Modi Story’, destacando la primera vez que conoció al primer ministro Modi en Jhansi, y vio la brillantez del liderazgo futuro.

Recordando la dedicación al trabajo del partido en el 75 cumpleaños del primer ministro, Rajnath Singh dijo que también sabía cuán diligente era el primer ministro con el trabajo que le asignó mientras Singh era presidente nacional del BJP.

«Desde 2006, era presidente nacional, así que lo conocí varias veces. Luego, también vi que sus sugerencias solían ser realmente útiles. En lo que respecta a la disciplina, tan pronto como concluyó la campaña electoral, él vino a mí y dijo, presidente, señor, estoy aquí para darle mi tarjeta de calificaciones. He terminado mi trabajo de campaña», dijo Singh en el clip publicado en X.

El ministro de Agricultura de la Unión, Shivraj Singh Chouhan, también recordó su reunión con el primer ministro durante el Ekta Yatra.

«En 1992-93, cuando Bharatiya Janata Party`s El presidente nacional era Murli Manohar Joshi, y el terrorismo estaba en su apogeo en Cachemira. Era el gobierno del Congreso. Nadie podía pensar en izar el Tiranga en el Lal Chowk de Srinagar. El partido decidió unir a toda la nación y desafiar el terrorismo «, dijo.

Shivraj Chouhan agregó: «Una yatra bajo el liderazgo de Murli Manohar Joshi debía llevarse a cabo desde Kanniyakumari a Srinagar. La pregunta era quién llevaría a cabo un Yatra tan desafiante … el único nombre parecía correcto en ese momento, y era Narendra Damodardas Modi».









