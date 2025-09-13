PM Modi reafirma el compromiso con el desarrollo inclusivo en Manipur







Antes de su visita histórica a ManipurEl primer ministro Narendra Modi declaró que el gobierno central está comprometido a promover el desarrollo inclusivo y general de Manipur. El primer ministro Modi asistirá a programas en Churachandpur e Imphal el sábado.

En una publicación sobre X, PM Modi compartió: «Asistiré a programas en Churachandpur e Imphal mañana, 13 de septiembre. Estamos totalmente comprometidos a promover el desarrollo inclusivo y general de Manipur. La piedra de la Fundación para proyectos de carretera, proyectos nacionales de carreteras, hostales de mujeres y más. Mantripukhri, un mercado único de las mujeres en varios distritos «.

Asistiré a programas en Churachandpur e Imphal mañana, 13 de septiembre. Estamos totalmente comprometidos a promover el desarrollo inclusivo y completo de Manipur. Se colocarían la base para proyectos de carretera, proyectos nacionales de carreteras, albergues de mujeres y más. El… – Narendra Modi (@Narendramodi) 12 de septiembre de 2025

El primer ministro Modi visitará cinco estados, a saber, Mizoram, Manipur, Assam, West Bengal y Bihar del 13 al 15 de septiembre (sábado a lunes), para inaugurar y sentar las piedras básicas de proyectos por valor de 71.850 millones de rupias, según el Oficina del Primer Ministro el viernes.

PM Modi compartió además: «En los próximos días, el 13, 14 y 15 de septiembre, asistiré a programas en Mizoram, Manipur, Assam, Bengala Occidental y Bihar, que están dirigidos a aumentar la» facilidad de vida «.

En línea con su compromiso con el desarrollo inclusivo, sostenible y holístico de ManipurEl Primer Ministro establecerá la Piedra de la Fundación de múltiples proyectos de desarrollo por valor de más de 7.300 millones de rupias en Churachandpur. Los proyectos incluyen Manipur Urban Roads, drenaje y proyecto de mejora de gestión de activos por valor de más de 3.600 millones de rupias; 5 proyectos nacionales de carreteras por valor de más de 2.500 millones de rupias; Proyecto Manipur Infotech Development (Mind), Hosteles de mujeres trabajadoras en 9 ubicaciones, entre otras.

El primer ministro también inaugurará múltiples proyectos de desarrollo por valor de más de 1.200 millones de rupias en Imphal. Incluyen la Secretaría Civil en Mantripukhri; Es el edificio SEZ y la nueva sede de la policía en Mantripukhri; Manipur Bhawans en Delhi y Kolkata; e IMA mercados, un solo mercado de mujeres, en 4 distritos.

La erupción del conflicto étnico el 3 de mayo de 2023, junto con la discordia persistente entre el Meitei y Comunidades kukiha infligido daños duraderos en Manipur, obstaculizando su economía, interrumpiendo su cohesión social y desestabilizando su panorama político.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente