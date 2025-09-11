PM Modi, Qatar Amir Reafirmación Compromiso para fortalecer los lazos bilaterales







Primer ministro Narendra Modi habló con el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, el amir del estado de Qatar, el miércoles y reafirmó su compromiso de fortalecer la asociación estratégica India-Qatar.

Ambos líderes expresaron satisfacción sobre el progreso continuo en la Asociación Estratégica India-Qatar, que ha visto un crecimiento sostenido en áreas como el comercio, la inversión y la cooperación de seguridad. Reafirmaron su compromiso mutuo con avanzar en la cooperación bilateral en todos los campos de interés mutuo, según el comunicado de prensa.

Los dos líderes acordaron permanecer en contacto cercano y continuar trabajando juntos para fortalecer los lazos de larga data entre los dos países. Durante la llamada, el primer ministro Modi también expresó una profunda preocupación por los recientes huelgas en Doha sobre los líderes de Hamas por parte de Israel, condenando la violación de Soberanía de Qatar. Hizo hincapié en el apoyo de la India a Qatar y sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en la región.

El primer ministro Modi apreció aún más el papel de mediación de Qatar en el conflicto de Gaza, incluidos sus esfuerzos para asegurar un alto el fuego y facilitar la liberación de rehenes. In a post on X, PM said, «Spoke with Amir of Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani and expressed deep concern at the attacks in Doha. India condemns the violation of the sovereignty of the brotherly State of Qatar. We support resolution of issues through dialogue and diplomacy, and avoiding escalation. India stands firmly in support of peace and stability in the region, and against terrorism in all its formas y manifestaciones «.

El primer ministro también reiteró la postura de la India sobre la resolución de problemas a través del diálogo y la diplomacia, instando a todas las partes a evitar una mayor escalada. Destacó el compromiso de la India con la paz regional, la seguridad y la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, según el comunicado de prensa. En respuesta, Sheikh Tamim Agradeció al primer ministro Modi por su solidaridad con Qatar y su gente durante este período desafiante. El AMIR también expresó su aprecio por el apoyo continuo de la India en la promoción de la paz en la región.

