PM Modi presenta la visión de las Fuerzas Armadas Indias 2047 ‘en Kolkata







El primer ministro (primer ministro) Narendra Modi elogió el lunes a las fuerzas armadas indias por su papel ejemplar en Operación Sindoor y subrayó su contribución vital a la construcción de la nación, según una declaración del Ministerio de Defensa.

El primer ministro Modi inauguró la Conferencia de comandantes combinados de tres días (CCC) en la sede del comando del este del ejército indio en Vijay Durg, el antiguo Fort William, y presentó el documento ‘Fuerzas Armadas de la India 2047’, informó la agencia de noticias PTI. El documento traza la hoja de ruta para las fuerzas armadas listas para el futuro, dijo el comunicado del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa, Rajnath Singh, también asistió a la sesión inaugural, la primera conferencia de este tipo después de la Operación Sindoor.

La Operación Sindoor fue concebida como una campaña punitiva dirigida para desmantelar la infraestructura terrorista a lo largo de la línea de control y más profundo por dentro Pakistán.

«Mostró una respuesta calibrada de tri-servicios que incorpora precisión, profesionalismo y propósito», dijo un funcionario de defensa.

Asesor de Seguridad Nacional Ajit Doval, Jefe de Estado Mayor de Defensa Anil Chauhan, el Secretario de Defensa Rajesh Kumar Singh, y los tres jefes de las Fuerzas Armadas de la India se encontraban entre los participantes, informó PTI.

«Las deliberaciones se mantienen en una amplia gama de temas estratégicos, incluida la modernización de la fuerza, la unión, la integración y la mejora de la preparación operativa para la guerra de dominios múltiples», dijo el Ministerio de Defensa.

El CCC, un evento bienal, sirve como Foro Apex para el liderazgo civil y militar de la India para intercambiar puntos de vista y discutir prioridades estratégicas, institucionales y operativas. Las sesiones interactivas involucran oficiales de varios rangos. La 16ª edición de este año se centra en las reformas, la transformación, el cambio y la preparación operativa bajo el tema ‘Año de las reformas – transformando para el futuro’.

«El enfoque de la conferencia refleja el compromiso de las Fuerzas Armadas con las reformas institucionales, la integración más profunda y la modernización tecnológica, al tiempo que mantiene un alto nivel de preparación operativa de dominios múltiples», agregó el funcionario de defensa. La última edición se celebró en Bhopal en 2023.

Esto marca la cuarta visita de Modi a Bengala en los últimos cinco meses y su segundo en un mes. Llegó a Kolkata el domingo por la noche desde Assam y pasó la noche en Raj Bhavan. El lunes, llegó a Vijay Durg alrededor de las 9.30 a.m., asistió a la sesión inaugural durante aproximadamente cuatro horas y se fue a las 1.30 pm. Luego tomó un helicóptero del curso de carreras de Calcuta al Aeropuerto Internacional NSC Bose para volar a Purnea en Bihar.

(Con entradas PTI)





Fuente