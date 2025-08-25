PM Modi posee Roadshow en Gujarat, lanza Rs 5.400 Crore Proyectos







Primer Ministro Narendra Modi el lunes celebró un roadshow en Ahmedabad. Más tarde inauguró y colocó la base para una serie de proyectos de desarrollo en Gujarat, totalizando más de Rs 5.400 millones de rupias, informó el IANS.

El primer ministro fue bien recibido en su visita de dos días a Gujarat, con un gran roadshow en Ahmedabad poco después de su llegada. Miles se reunieron, agitando banderas y cantando cuando el «hijo de la tierra» saludó a la multitud.

El primer ministro Modi también está listo para dirigirse a una reunión pública en Nikol durante su visita.

Las iniciativas abarcan sectores vitales que incluyen ferrocarriles, carreteras, energía, vivienda e infraestructura urbana.

Lo más destacado fue la dedicación de proyectos ferroviarios por valor de más de 1.400 millones de rupias. Estos incluyen la duplicación de la línea ferroviaria Mahesana-Palanpur de 65 km (Rs 530 millones de rupias), la conversión de calibre de la línea de carretera Kalol-Kadi-Katosan de 37 km y la línea Bechraji-Ranuj-Ranuj de 40 km (Rs 860 Crore). Se espera que estos desarrollos alivien la congestión, mejoren la carga y el pasajero. transportey mejorar la conectividad económica en el norte de Gujarat, según el IANS.

Además, el primer ministro señaló un nuevo tren de pasajeros entre Katosan Road y Sabarmati, destinado a facilitar el acceso a sitios religiosos y mercados locales. También se lanzó un servicio de carga cargado de automóviles de Bechraji, mejorando la conectividad industrial de última milla y el aumento del empleo a través de una mejor logística.

Reforzando su impulso de infraestructura, el primer ministro Modi inauguró la ampliación de la carretera Viramgam -Khado -Rampura e inició varios proyectos de transporte. Estos incluyen pasos subterráneos de vehículos de seis carriles a lo largo de la concurrida ruta Ahmedabad-Mehsana-Palanpur, y un puente de puesta en contra de la carretera Ahmedabad-Viramgam, todo destinado a facilitar el tráfico y alimentar el crecimiento industrial, según el IANS.

En el sector energético, el primer ministro presentó proyectos de distribución de energía que exceden los 1,000 millones de rupias en AhmedabadMehsana y Gandhinagar bajo el Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL). Realizado bajo el esquema del sector de distribución renovada, estos proyectos tienen como objetivo reducir las pérdidas de energía, mejorar la seguridad y mejorar la confiabilidad durante las condiciones climáticas adversas.

La vivienda también apareció prominentemente en los anuncios. El primer ministro Modi inauguró un proyecto de rehabilitación de barrios marginales in situ en Ramapir no Tekro en el sector-3 de Ahmedabad bajo el Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), que proporcionará una mejor vivienda para las familias urbanas desfavorecidas, informó el IANS.

También sentó las bases para la ampliación de la carretera Sardar Patel Ring para abordar la creciente congestión alrededor de Ahmedabad, y lanzó esquemas de infraestructura urbana para mejorar el suministro de agua y los sistemas de alcantarillado.

Centrándose en el gobierno, PM Modi lanzó proyectos Para modernizar la prestación de servicios públicos, incluidos los nuevos sellos y el edificio de registro en Ahmedabad West y un centro de almacenamiento de datos a nivel estatal en Gandhinagar para apoyar la gobernanza digital.

(con insumos de IANS)





