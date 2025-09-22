PM Modi pone piedra de base para Rs 5.127 proyectos de millones de rupias en Arunachal Pradesh







Primer Ministro Narendra Modi puso la piedra base para 13 proyectos de desarrollo por valor de más de Rs 5.127 millones de rupias en Arunachal Pradesh el lunes.

El primer ministro Modi estableció piedras de base para dos proyectos hidroeléctricos principales con una capacidad de generación total de 426 MW encargadas por la Corporación de energía eléctrica del noreste (NEEPCO) de propiedad estatal. También colocó la piedra base para 13 proyectos de infraestructura en el Parque Indira Gandhi en Itanagar, según lo informado por la agencia de noticias IANS.

Destacando los proyectos, uno de los funcionarios del gobierno estatal dijo que «Neepco está desarrollando estos dos proyectos de energía, con un costo estimado de más de 3.700 millones de rupias, en una empresa conjunta con el gobierno de Arunachal Pradesh», según lo citado por IANS.

Los dos proyectos son el proyecto hidroeléctrico Tato-I de capacidad de generación de 186 MW y el proyecto HEO HEO de capacidad de generación de 240 MW. Ambos han sido colocados sobre el río Yarjep en el distrito de Shi Yomi, y se espera que la capacidad de generación anual total sea de 1803 millones de unidades.

El primer ministro, mientras colocaba la piedra de la base en ItanagarTambién se dirigió a una gran reunión pública en el Parque Indira Gandhi en la ciudad capital.

Antes de asistir al evento principal en el Parque Indira Gandhi, el Primer Ministro también visitó una exposición e interactuó con los comerciantes locales, artesanos y artesanos de Itanagar. Durante su visita a la exposición local, se exhibieron varios productos locales.

Uno de los funcionarios también afirmó que, «después de la puesta en marcha de las dos centrales eléctricas, el estado obtendrá un valor libre de energía por más de Rs 98 millones de rupias y un fondo de desarrollo local de área de más de Rs 16 millones de rupias cada año para el desarrollo comunitario», según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Además, el Primer Ministro también pudo prácticamente la piedra base para un centro de convenciones integrado de última generación en Tawang, Arunachal Pradesh.

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, el centro de convenciones se construiría para Rs 147 millones de rupias. El centro de convenciones, junto con las reuniones, conferencias y exposiciones, también facilitará las oportunidades de medios de vida en turismo, servicios y artesanías, declararon funcionarios.

Además, el Ministerio del Interior había sancionado Rs 2.205 millones de rupias para el VVP.

El VVP ayudaría en el desarrollo integral de las aldeas ubicadas en los bloques que colocan las fronteras de tierra internacional (ILB), que no sean la frontera norte ya cubierta por VVP-I.

Mientras se centra en el desarrollo de los estados del noreste y pone todos los oídos y los ojos en la seguridad interna, el objetivo del programa es crear mejores condiciones de vida y las oportunidades adecuadas de medios de vida para garantizar bordes prósperos y seguros, controlar el crimen trans-borden y asimilar a la población fronteriza con la nación e inculcarlos como «ojos y oídos de las fuerzas fronterizas», Crucial para la seguridad interna.

(Con insumos de IANS)





