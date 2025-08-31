`PM Modi plantea un problema de terrorismo transfronterizo con Xi Jinping en SCO Summit`







El primer ministro Narendra Modi planteó el tema del terrorismo transfronterizo con Presidente chino xi jinping Durante su reunión bilateral en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en Tianjin, el Secretario de Relaciones Exteriores, Vikram Misri, dijo el domingo el domingo.

«El primer ministro planteó el tema del terrorismo transfronterizo … Pidió el apoyo de China sobre este tema en particular. Como dije, los chinos han extendido su apoyo de varias maneras para abordar este tema», dijo Misri a los periodistas de un Ministerio Especial de Información de Asuntos Exteriores.

«El tema del terrorismo transfronterizo fue planteado por el Primer ministro, Y describió su comprensión de manera muy nítida y muy específica. Él describió el hecho de que este es un flagelo del que tanto China como India han sido víctimas, y India todavía está combatiendo esta amenaza, y solicitó el apoyo de China sobre este tema en particular. Como dije, los chinos han extendido su apoyo de varias maneras para abordar este problema «, agregó.

Además, Misri también señaló que, «Entre otros temas, los dos líderes también intercambiaron puntos de vista sobre las formas de aumentar y equilibrar el comercio bilateral, fortalecer los lazos de personas a personas, cooperar en ríos trans-bordes y combatir conjuntamente el terrorismo».

Misri confirmó que Maneras de PM celebrará una reunión bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes, luego de la cumbre SCO.

«Mañana, el Primer Ministro se dirigirá a la sesión plenaria de la cumbre, donde describirá el enfoque de la India para fomentar la cooperación regional bajo el paraguas de la OCS. Después de este compromiso, está programado para tener una reunión bilateral con el presidente Vladimir de Rusia, después de la cual partirá hacia India», dijo Misri.

Más temprano en el día, el primer ministro Modi conoció a Xi Jinping al margen del Cumbre de Líderes SCO. Esta fue su primera reunión después de la Cumbre BRICS en Kazán, Rusia, en 2024.

Más tarde, el primer ministro Modi asistió a la recepción oficial de la cumbre, organizada por el presidente Xi en el Centro de Convenciones y Exposiciones Internacionales de Tianjin Meijiang. Fue recibido calurosamente por Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, antes de unirse a otros líderes mundiales para una fotografía grupal que simboliza la unidad regional.

El presidente ruso, Vladimir Putin, también asistió a la recepción oficial, junto con miembros de alto rango de su delegación, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, el viceprimer ministro Alexey Overchuk, el subdirector de personal de Maxim Oreshkin, el asistente de Kremlin Yury Ushakov y el portavoz presidencial Dmitry Peskov, según la agencia de noticias rusa Tass.

