





Primer ministro Narendra Modi El sábado se reunió a gobernadores de 16 prefecturas japonesas en Tokio y pidió fortalecer la cooperación de la prefectura estatal bajo la asociación estratégica especial y global de la India-Japón, dijo el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) en un comunicado.

En una publicación sobre X, el ministerio dijo: «Tomar mayores zancadas en los firmes lazos india-japón. El primer ministro Narendra Modi se reunió con los gobernadores de 16 prefecturas en Tokio«

La 15ª cumbre anual de India-Japón se celebró en Tokio a principios de esta noche. El primer ministro Ishiba y yo revisamos la gama completa de lazos bilaterales entre nuestras naciones y acordamos fortalecer aún más la asociación estratégica y global especial de la India-Japón.@shigeruishiba pic.twitter.com/4hkwvfxnnp – Narendra Modi (@Narendramodi) 29 de agosto de 2025

«El primer ministro destacó el potencial de la colaboración de las prefecturas estados y, a este respecto, instó a la acción bajo la Iniciativa de Asociación de Prefectura del Estado lanzada durante la 15ª Cumbre Anual de India-Japón para el progreso compartido», dijo.

El Post dijo además que las discusiones se centraron en formas de profundizar aún más las crecientes asociaciones entre los estados indios y las prefecturas japonesas en los campos de la tecnología, la innovación, las inversiones, las habilidades, las nuevas empresas y las PYME.

Según la declaración de MEA, Modi, en su dirección, subrayó que los lazos de India-Japón, sacando vitalidad de los antiguos vínculos civilizacionales, continúan floreciendo.

Dijo que había llegado el momento de dar un impulso renovado al compromiso de la prefectura estatal más allá del enfoque tradicional en Tokio y Delhi.

Destacó que la iniciativa de asociación de prefectura del estado impulsaría la cooperación en comercio, tecnología, turismo, habilidades, seguridad e intercambios culturales.

El primer ministro instó a los gobernadores japoneses y a los gobiernos estatales indios a forjar colaboraciones más fuertes en fabricación, movilidad, infraestructura de próxima generación, innovación, nuevas empresas y pequeñas empresas.

Al señalar que cada prefectura japonesa tiene sus propias fortalezas económicas y tecnológicas y los estados indios tienen sus capacidades únicas, el primer ministro invitó a los gobernadores a contribuir a la historia de crecimiento de la India.

También pidió esfuerzos conjuntos en el intercambio de jóvenes y habilidades y combina de manera óptima la tecnología japonesa con el talento indio, el Algo dicho.

Los gobernadores observaron que la colaboración subnacional era clave para tomar lazos bilaterales de negocios, educativos, culturales y de personas con el siguiente nivel, agregó.

