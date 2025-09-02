PM Modi: Pequeños chips hechos en India impulsarán el mayor cambio en el mundo







Primer ministro Narendra Modi El martes entregó un fuerte mensaje de que el mundo confía en India y está listo para construir el futuro de semiconductores con India.

Hablando en la ceremonia inaugural de India Semicon 2025, el primer ministro destacó el creciente papel de la India en el ecosistema global de semiconductores.

Él dijo: «El día no está lejos cuando el chip más pequeño realizado en la India impulsará el mayor cambio del mundo. Y también es cierto que incluso si comenzamos tarde, nada podría detenernos ahora».

#MIRAR | En Semicon India 2025, el primer ministro Narendra Modi dice: «Se dice en el mundo de los semiconductores que el petróleo era de oro negro, pero las papas fritas son diamantes digitales. Nuestro siglo pasado fue moldeado por el petróleo … pero el poder del siglo XXI se limita a un pequeño chip. Este chip tiene el … pic.twitter.com/exkqdozc3e – tampoco (@ani) 2 de septiembre de 2025

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el primer ministro Modi anunció que desde 2021, se han aprobado 10 proyectos de semiconductores por valor de USD 18 mil millones, marcando un paso significativo hacia la autosuficiencia en la fabricación de chips. Hizo hincapié en que India no se está preparando para el futuro, sino que lo está formando activamente.

El primer ministro Modi también describió los esfuerzos de la India para asegurar las cadenas de suministro de materias primas, afirmando que el país está trabajando en una misión crítica de minerales para satisfacer la creciente demanda de tierras raras y minerales estratégicos vitales para la producción de chips y otras tecnologías avanzadas.

Al destacar la importancia de los semiconductores y las papas fritas, el primer ministro Modi dijo: «Se dice en el mundo de los semiconductores que el petróleo es de oro negro, pero las papas fritas son diamantes digitales. Nuestro siglo pasado fue moldeado por el petróleo … pero el poder del siglo XXI se limita a un pequeño chip. Este chip tiene el poder de acelerar el desarrollo del mundo …»

La conferencia Semicon India 2025 reunió a los líderes de la industria global, los responsables políticos e innovadores para trazar la hoja de ruta de la India como un centro clave para el diseño y la fabricación de semiconductores. Modi dijo que el sólido grupo de talentos de la India, el apoyo político y las asociaciones globales de confianza lo posicionan como una elección natural para las inversiones en el semiconductor sector.

Además, dijo: «Estamos listos para dar la bienvenida a todos los inversores … el día no está lejos cuando el mundo dirá, diseñado en India, hecho en India, confiable por el mundo …»

Refiriéndose al crecimiento del PIB de la India del 7,8 por ciento en el primer trimestre del año fiscal 2025-26, el primer ministro Modi dijo que el país ha tenido un rendimiento mejor que todas las expectativas y predicciones, incluso cuando cada economía enfrentaba desafíos «derivados del egoísmo económico».

«El número del PIB del primer trimestre de este año ha salido recientemente, India ha tenido una vez más mejor que todas las expectativas y predicciones. Cuando cada economía tiene preocupaciones, enfrentando desafíos derivados del egoísmo económico, incluso en aquellos tiempos, India ha logrado un crecimiento del 7,8 por ciento. Este crecimiento está en todos los sector», dijo PM Modi.

El primer ministro Modi dijo que el siglo pasado estaba formado por el petróleo, pero el poder en este siglo pertenece a las chips de semiconductores.

PM detalló el progreso del programa Semicon India a partir de 2021. «» Para el año 2023, se aprobó la primera planta de semiconductores de la India. En 2024, aprobamos plantas adicionales. En 2025, nos aclaramos cinco proyectos adicionales. En general, una inversión de más de Rs 1.5 Lakh Crore se está realizando en diez proyectos semiconductores. Esto muestra el crecimiento mundial en la India en la India … Hemos implementado el Sistema de Rs. Las aprobaciones del centro y los estados se reciben en una sola plataforma.

Además, enfatizó que la velocidad de la industria es primordial y que «cuanto menos haya papeleo, más habrá trabajo de oblea».

«Nuestro viaje en este sector comenzó tarde, pero nada puede detenernos ahora», dijo, y agregó que los chips comerciales saldrían de la India este año.

Ministro de la Unión It Ashwini Vaishnaw El martes presentó el primer chip hecho en la India al primer ministro Narendra Modi. Vaishnaw presentó el procesador Vikram de 32 bits y los chips de prueba de cuatro proyectos aprobados a PM Modi.

`Semicon India – 2025`, la conferencia tiene como objetivo catalizar el ecosistema de semiconductores de la India y se centrará en avanzar en un ecosistema de semiconductores robusto, resistente y sostenible en la India. La conferencia presenta sesiones sobre el progreso del programa Semicon India, proyectos de envases Fab y de empaquetado avanzados de semiconductores, preparación para infraestructura, fabricación inteligente, innovaciones en I + D e inteligencia artificial, oportunidades de inversión, implementación de políticas a nivel estatal y otros temas.

(Con entradas de PTI)









Fuente