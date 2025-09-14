PM Modi para visitar Purnea de Bihar, proyectos de lanzamiento por valor de Rs 36,000 millones de rupias







El primer ministro Narendra Modi visitará el distrito de Purnea en Bihar con destino a la encuesta el lunes, donde está programado para abordar un desarrollo y lanzamiento de desarrollo proyectos por valor de Rs 36,000 millones de rupias, informó la agencia de noticias PTI.

Durante la visita, Modi inaugurará la recientemente desarrollada terminal del aeropuerto en Purnea, satisfaciendo la larga demanda de la región de conectividad aérea. También lanzará la Junta Nacional de Makhana, un anuncio realizado en el Presupuesto de la Unión a principios de este año.

Bihar produce casi el 90 por ciento de la Makhana del país (Indian Foxnut), que Modi ha descrito en varios discursos como un «súper comida».

En una publicación sobre X, el primer ministro dijo: «Makhana y Bihar tienen un vínculo muy fuerte. Desde Purnea mañana, se lanzará la Junta Nacional de Makhana. Esto beneficiará a varios agricultores asociados con el sector».

El NDA dirigida por BJPCon el objetivo de retener la energía en el estado, ha destacado el impulso de desarrollo de Modi.

«En sus 11 años de tenencia, Modi ha regalado proyectos de desarrollo de Bihar por valor de aproximadamente Rs 1.50 lakh crore. Mañana, habrá otra bonanza. El estado está disfrutando de los frutos de tener un gobierno de doble motor», dijo el viceministro Principal Samrat Choudhary, quien recientemente visitó Purnea para revisar las preparaciones, informó PTI.

Asamblea estatal Se espera que las elecciones se anuncien en las próximas semanas. La seguridad se ha apretado en Purnea antes de la visita de Modi, con un movimiento vehicular en las carreteras nacionales y estatales suspendidas durante 24 horas a partir de la medianoche del domingo.

Mientras tanto, el líder de la oposición Tejashwi Yadav llevó a cabo una «inspección sorpresa» del Colegio y Hospital de Medicina del Gobierno (GMCH) en Purnea. Al compartir un video de ocho minutos sobre X, Yadav dijo: «Visité las instalaciones en un día en que el ministro de Salud de la Unión, JP Nadda, estaba en Bihar. La situación, en el 11 ° año del gobierno de Modi, se explica por sí mismo».

En el video, se ve a Yadav interactuando con pacientes y personal del hospital. Afirmó que el nuevo edificio, que costó cientos de millones de rupias, carece de instalaciones básicas como una UCI, un centro de trauma o un cardiólogo totalmente calificado.

«Muchos pacientes, incluidos los niños, se ven obligados a mentir a la intemperie, dejándolos vulnerables a infecciones como el dengue, ya que el trabajo de construcción todavía está en marcha», dijo.

Yadav también alegó que «incluso las llamadas salas funcionales carecen de instalaciones básicas como inodoros separados para hombres y mujeres. Los pacientes se están arreglando con sábanas que están sucias o los traen de casa».

Apuntando tanto al Centro como al Gobierno del Estado, el líder de RJD dijo: «Instaría al primer ministro de que después de llenarse de la diatriba contra la jungla Raj (regla RJD), debe visitar el GMCH. Las fallas de las marcadas fallas del gobierno de doble motor lo mirarán a la cara. También debe traer el primer ministro Nitish Kumar, a quien le encanta que desde que se presenta en 2005, todo lo que ha sido el bien».

