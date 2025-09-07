PM Modi para visitar Punjab, Himachal, el 9 de septiembre para tomar situaciones







Primer ministro Narendra Modi Visitará el martes Punjab y Himachal Pradesh para hacer un balance de la situación de la furia monzónica que dejó un rastro de destrucción generalizada en ambos estados del norte.

Respondiendo a la visita, el jefe de Punjab BJP, Sunil Jakhar, dijo el domingo que el primer ministro Modi «está profundamente preocupado por la situación de la inundación en Punjab y la está monitoreando de cerca».

Del mismo modo, el líder de oposición de Himachal Pradesh y el ex primer ministro Jairam Thakur le dijo a los medios que iría a Dharamsala el 9 de septiembre para la reunión del primer ministro Modi para evaluar la pérdida en el estado durante el monzón.

El número de muertos en el estado durante el monzón excedió los 350.

Dijo que informaría al primer ministro sobre la pérdida y el daño en áreas donde sea que hayan visitado.

El jefe de Punjab BJP, Jakhar, dijo: “Él (Modi) está visitando Punjab el 9 de septiembre para evaluar personalmente las condiciones locales y comprender las realidades terrestres para proporcionar la máxima asistencia a la gente de Punjab «.

Anteriormente, el ministro de Agricultura de la Unión, Shivraj Singh Chouhan, fue enviado para evaluar la situación.

«Dos equipos del gobierno central, que visitaron para evaluar el daño causado por las inundaciones en Punjab, están destinados a presentar sus informes al gobierno central después de su gira. El Gobierno de la India está firmemente con la gente de Punjab», escribió Jakhar en X.

Se ha aprendido que el primer ministro, después de emitir su voto en las elecciones vicepresidenciales del 9 de septiembre en Delhi, es probable que aterrice en Amritsar el martes por la tarde, y allí celebrará una reunión de revisión con ministros y funcionarios estatales.

Más tarde, visitará el cercano estado de Hill de Himachal Pradesh.

El gobierno de Punjab ha estimado una pérdida de Rs 13.289 millones de rupias debido a las inundaciones. La cifra fue presentada por el gobierno a miembros de dos equipos interministerios centrales que han estado recorriendo el estado para evaluar el daño.

El ministro de ingresos de Punjab, Hardeep Singh Mundian, dijo que 1.996 aldeas en 22 distritos han sido afectados, afectando a una población de 387.013.

Un total de 22,854 personas han sido rescatadas. El mayor número de evacuaciones se llevó a cabo en el distrito de Gurdaspur (5,581), seguido de Fazilka (4,202), Ferozepur (3,888), Amritsar (3,260), Hoshiarpur (1,616), Pathankot (1,139) y Kapurthala (1,428).

Mientras tanto, dos equipos del Ministerio del Interior de la Unión llegaron a Himachal Pradesh Estudiar el daño en los distritos de Chamba y Kullu que enfrentaron una severa devastación causada por una lluvia incesante, que ha cobrado vidas y ha causado daños extensos a la infraestructura y la agricultura.

Ambos equipos estarán de gira hasta el 10 de septiembre, y evaluarán el daño y presentarán un informe al Ministerio del Interior, dijo un alto funcionario del gobierno estatal a IANS.

El gobierno estatal ha vinculado una pérdida de Rs 3.959 millones de rupias. Hasta ahora, los hechizos de lluvia han continuado durante el monzón, y la cifra de daño está aumentando en los 12 distritos del estado.

La Fuerza Aérea de la India fue desplegada para operaciones de rescate del Manimahesh Yatra para ayudar a los peregrinos varados.

El gobierno del Congreso en el estado ha estado exigiendo un paquete de ayuda especial del gobierno central.

En junio, 31 personas murieron en Seraj en el distrito de Mandi, la circunscripción de la Asamblea del líder de BJP Jairam Thakur, y la conectividad de la carretera a todos los lugares fue cortada.

Después de eso, Kullu, Kangra, Mandi y ahora el distrito de Chamba se vieron gravemente afectados. La Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (SDMA) informó que 869 carreteras permanecen bloqueadas, mientras que 1,572 líneas de suministro de energía y 389 esquemas de suministro de agua han sido interrumpidos.

Desde el 20 de junio, el estado ha registrado más de 330 deslizamientos de tierra, dejando un rastro de destrucción. En respuesta a la visita del primer ministro Modi a Himachal Pradesh, el ministro de Obras Públicas del estado, Vikramaditya Singh, dijo a los medios de comunicación en Shimla antes que el primer ministro Modi no visitó el estado durante desastres naturales.

«Es bueno que ahora el primer ministro Modi llegue a Himachal Pradesh para visitar áreas afectadas por desastres». Dijo que el primer ministro Modi «considera a Himachal Pradesh como su segundo hogar».

«El gobierno estatal ya ha recibido información sobre su posible visita», dijo Singh, y agregó que el gobierno exigió que el desastre en Himachal Pradesh sea declarado un desastre nacional.

En la sesión monzónica de la Asamblea, el gobierno aprobó una resolución para declarar al estado un estado nacional afectado por el desastre en vista de la situación sin precedentes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente