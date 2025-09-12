PM Modi para visitar Manipur: pancartas y vallas publicitarias instaladas en Imphal







Con informes que sugieren que Primer Ministro Modi Finalmente podría ir a Manipur, se presentaron varias vallas publicitarias y pancartas que dieron la bienvenida al primer ministro Narendra Modi. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, se presentaron varias vallas publicitarias en la capital del estado, Imphal, el viernes.

Casi dos años después de que estalló la violencia étnica en Manipur, el primer ministro indio finalmente está programado para visitar el estado el sábado. El Primer Ministro, durante su visita al Manipur afectado por la violencia, presentará proyectos valorados en Rs 8.500 millones de rupias, dijeron las autoridades.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, una gran puerta, que mide más de 20 pies de longitud, con «Bienvenido Shri Narendra Modi Ji» escrita en ella, se erigió cerca de la sede del estado de BJP en la capital de Manipur, imphal.

La puerta dando la bienvenida al estandarte del primer ministro Modi se estableció en la ruta a través de la cual se espera que el primer ministro pase el sábado para llegar a Kangla Fort desde el aeropuerto de Imphal.

Las vallas publicitarias instaladas en todo Imphal Informado sobre la colocación de piedras base para proyectos por valor de 7.300 millones de rupias y la inauguración de proyectos por valor de Rs 1.200 millones de rupias. Según los informes, las vallas publicitarias también se han creado en Sanjentong y en un área cerca del complejo Nupi LAN.

Si bien se espera que el primer ministro Modi se dirige a una reunión pública en Kangla Fort, esta será su primera visita al estado del noreste desde que estalló la violencia.

A lo largo de la ruta de 7 km desde el aeropuerto de Imphal hasta el fuerte de Kangla, también se han establecido barricadas de madera temporales al lado de las pavimentos, lo que sugiere que la visita del primer ministro Modi a Manipur está casi confirmada.

Además, los trabajadores se han dedicado a actividades de limpieza y repintando medianas de carretera antes de la visita del primer ministro.

Si bien los partidos de oposición han estado criticando al primer ministro por no visitar el estado del noreste, su viaje al noreste probablemente podría dar un mensaje diferente. Manipur en 2023 experimentó enfrentamientos entre las comunidades de Kuki y Meitei que dejaron más de 260 personas muertas y miles de personas sin hogar desde mayo de 2023.

A principios de 2024, comité del Congreso de Manipur Pradesh Presidente Keisham Meghachandra Singh acusó al centro de su supuesta inacción en la prolongada violencia en Manipur, informó ANI.

El jefe de MPCC afirmó además que se le dio un memorándum al primer ministro Modi el viernes, pidiéndole que visite Manipur o se involucre con los líderes políticos estatales para abordar el tema en curso. Sin embargo, la visita del primer ministro Modi a Manipur podría ser el cambio de juego en el espectro político del noreste de los Estados.

(Con entradas de PTI y ANI)





