PM Modi para visitar Manipur el 13 de septiembre; para inaugurar proyectos que valen crores







Después de una espera de dos años, Maneras de PM Finalmente visitará Manipur el 13 de septiembre de 2025. Esta será la primera visita del primer ministro Modi al estado del noreste desde que estallaron los disturbios en 2023. Mientras informan sobre la visita del Primer Ministro, el Secretario Jefe de Manipur, Puneet Kumar Goel, publicó el viernes a los medios de comunicación que el primer ministro Narendra Modi visitará el estado el 13 de septiembre y se debilitará a los proyectos de Rs 8,500 CRore.

Mientras afirmaba sobre la visita del primer ministro a Manipur, el secretario jefe del estado, Puneet Kumar Goel, durante la conferencia de prensa, dijo: «En línea con su compromiso con el desarrollo inclusivo, sostenible y holístico de Manipur, el Primer Ministro establecerá la piedra de la Fundación de múltiples proyectos de desarrollo de Rs 7,300 Crore en Churachandpur», como citó por la agencia de noticias PTI.

El primer ministro, durante su visita al estado del noreste, también inaugurará múltiples proyectos de desarrollo por valor de más de 1.200 millones de rupias en Imphal.

El Secretario Jefe agregó además que «la visita del PM 13 de septiembre a Manipur allanará el camino para la paz, la normalidad y el crecimiento en el estado «, según la agencia de noticias PTI.

Además de la información, afirmó además que el Primer Ministro también interactuará con personas desplazadas internamente en Churachandpur e Imphal.

Anteriormente, las autoridades también dijeron que las medidas de seguridad se han apretado en la ciudad de la sede de Imphal y el distrito de Churachandpur por delante de la visita del primer ministro Narendra Modi a Manipur el sábado.

Como la seguridad es una gran preocupación, el personal de las fuerzas estatales y centrales se ha desplegado en grandes cantidades en el fuerte de Kangla de casi 237 acres en y alrededor de un campo de paz y paz en Churachandpur, donde se está construyendo una gran etapa para la función del primer ministro.

En vista de dar la bienvenida al Primer Ministro en Manipur, una gran puerta, que mide más de 20 pies de largo, con «Bienvenido Shri Narendra Modi Ji» escrita en ella, se estableció cerca de la sede del estado de BJP en la capital de Manipur, Imphal.

La puerta acogida PM Modi’s Banner se estableció en la ruta a través de la cual se espera que el primer ministro pase el sábado para llegar a Kangla Fort desde el aeropuerto de Imphal.

(Con entradas de PTI)





