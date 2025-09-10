PM Modi para visitar el distrito de Purnea de Bihar el 15 de septiembre: Diputado CM







El primer ministro Narendra Modi estará en el distrito de Purnea de Bihar la próxima semana para inaugurar un aeropuerto y esquemas de desarrollo de lanzamiento por valor de alrededor de Rs 45,000 millones de rupias, dijo el miércoles el viceministro viceministro Samrat Choudhary.

Choudhary habló con periodistas en la ciudad del norte de Bihar después de revisar los preparativos para la gira del primer ministro programada el 15 de septiembre. Dijo: «Modi, en presencia del primer ministro Nitish Kumar, declarará el aeropuerto abierto para vuelos de rutina, que ha sido una demanda de larga data de la gente del área.

En particular, el aeropuerto será el cuarto en el estado después de Patna, Gaya y Darbhanga. El portaaviones privado Indigo ha anunciado que ejecutará tres vuelos Una semana entre Purnea y Kolkata.

El Diputado CM también dijo: «Purnea limita con Nepal y no está lejos de Bangladesh. Puede ser un aeropuerto internacional. Recientemente solicité al ministro de aviación civil de la Unión que considerara a Darbhanga y Purnea para vuelos internacionales».

Agregó: «A partir de ahora, nuestra prioridad es equipar los nuevos aeropuertos con todas aire viajeros de todo el país «.

El líder principal de BJP dijo: «El primer ministro, que hasta ahora ha lanzado proyectos de desarrollo por valor de cerca de Rs 1.5 lakh millones de rupias en Bihar, también revelará proyectos por valor de Rs 45,000 millones de rupias».

«Los proyectos incluyen los de los ferrocarriles, una planta de energía en Pirpainti en el distrito de Bhagalpur y el enlace del río Kosi-Mechi. Estos serán un regalo para la gente de Bihar del gobierno de doble motor», dijo el ex estado BJP BJP presidente.

