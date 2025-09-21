PM Modi para visitar Arunachal, Tripura; Lanzar HydroPower, Temple Projects







Primer ministro Narendra Modi Visitará Arunachal Pradesh y Tripura el lunes y los lunes a las piedras de la Fundación de Múltiples proyectos de desarrollo por valor de más de Rs 5.100 millones de rupias en Itanagar, así como inaugurar el trabajo de desarrollo del complejo del Templo Mata Tripura Sundari.

Aprovechando el vasto potencial hidroeléctrico de Arunachal Pradesh, el primer ministro Modi colocará la piedra de la fundación de dos principales proyectos hidroeléctricos por valor de más de 3.700 millones de rupias en Itanagar, dijo una declaración emitida por la Oficina del Primer Ministro (PMO).

El primer ministro Modi visitará Arunachal Pradesh y Tripura el 22 de septiembre.

A partir de entonces, visitará Tripura y realizará una puja y `Darshan`, e inaugurará el trabajo de desarrollo del» Complejo del Templo Mata Tripura Sundari «en Matabari, dijo.

En Arunachal Pradesh, el primer ministro establecerá piedras de la base de dos proyectos hidroeléctricos principales por valor de más de 3.700 millones de rupias en Itanagar: el Proyecto HEO Hydro Electric (240 MW) y el Proyecto Eléctrico Hydro-I Tato (186 MW).

Los dos proyectos se desarrollarán en la subcuenca Siyom de Arunachal Pradesh, según el comunicado.

Modi también colocará la piedra de base de un centro de convenciones de última generación en Tawang.

Ubicado en más de 9,820 pies en el distrito fronterizo de Tawang, el Centro servirá como una instalación histórica para organizar conferencias nacionales e internacionales, festivales culturales y exposiciones, según el comunicado.

Con la capacidad de organizar más de 1.500 delegados, el Centro cumplirá con los estándares globales y apoyará el turismo y el potencial cultural de la región, según el comunicado.

El primer ministro Modi también lanzará múltiples clave infraestructura Proyectos por valor de más de 1.290 millones de rupias, que atienden a varios sectores, incluidos la conectividad, la salud, la seguridad contra incendios y los albergues de mujeres trabajadoras, entre otros.

Se espera que estas iniciativas catalizen la actividad económica, mejoren la calidad de vida y mejoren la conectividad en la región, según el comunicado.

En línea con su visión de garantizar la facilidad de hacer negocios y fomentar un ecosistema empresarial vibrante, el primer ministro también interactuará con los contribuyentes, comerciantes y representantes de la industria locales para discutir el impacto del reciente GST racionalización de tasa.

En Tripura, en línea con su compromiso de promover y preservar el patrimonio espiritual y cultural de la India, Modi inaugurará el trabajo de desarrollo del complejo del Templo Mata Tripura Sundari en Matabari bajo el rejuvenecimiento de la peregrinación y el esquema de impulso de aumento del patrimonio espiritual (Prasad), dijo el comunicado.

Es uno de los antiguos 51 Shakti Peethas ubicados en Udaipur Ciudad del distrito de Gomati en Tripura.

El proyecto, dada la forma de una tortuga desde arriba, incluye modificaciones en las instalaciones del templo, nuevas vías, entradas y cercas renovadas, sistema de drenaje, un nuevo complejo de tres pisos que consiste en puestos, salón de meditación, alojamientos de invitados y salas de oficinas, entre otros, dijo.

Jugará un papel importante en el impulso del turismo, creando empleo y oportunidades comerciales y conducir al desarrollo socioeconómico general de la región, dijo

