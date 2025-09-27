PM Modi para presentar proyectos de telecomunicaciones por valor de Rs 37,000 millones de rupias en Odisha







En vista de mejorar la infraestructura de telecomunicaciones de la India, el primer ministro Narendra Modi presentará proyectos de telecomunicaciones por valor de Rs 37,000 millones de rupias. Al afirmar sobre la visita del primer ministro Modi al diputado de Odisha BJP, Jay Panda, dijo que el impulso en la infraestructura de telecomunicaciones conectará varias aldeas.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el diputado del Partido Bharatiya Janata (BJP), Baijayant Jay Panda, dijo además que los proyectos de telecomunicaciones por valor de Rs 37,000 millones de rupias se lanzarán y conectarían varias aldeas durante la visita del primer ministro a la visita de Odisha Jharsuguuda el sábado.

Apreciando al gobierno de BJP de doble motor, el diputado Panda dijo que los deseos de las personas en el estado se estaban haciendo realidad.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, Panda dijo: «El primer ministro ve a Odisha especialmente. Ha visitado áreas subdesarrolladas, como el noreste, más que todas las visitas de los PM anteriores combinadas. En los últimos 1 año, ha visitado Odisha también varias veces. Ser puesto … lo que la gente de Odisha quería del gobierno de doble motor está sucediendo ahora … «como cita la agencia de noticias ANI.

El primer ministro, durante su visita, colocará la piedra de la Fundación e inaugurará múltiples proyectos por valor de más de 60,000 millones de rupias.

Según los informes, el Primer Ministro también se dirigirá a una reunión pública durante su visita a Odisha.

En el campo de la conectividad de las telecomunicaciones, el Primer Ministro inaugurará un proyecto que encargará más de 97,500 torres móviles 4G construidas a un costo de alrededor de Rs 37,000 millones de rupias con tecnología Swadeshi. El impulso masivo a la infraestructura de telecomunicaciones incluirá más de 92,600 sitios de tecnología 4G encargados por BSNL.

Al publicar en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro escribió: «Estará en Jharsuguda, Odisha, inaugurar obras de desarrollo por valor de Rs. 50,000 millones de rupias. En una hazaña histórica, se encargarían más de 97,500 torres de telecomunicaciones en toda la India. Estos se han construido utilizando tecnologías locales y aumentarán la conectividad en las áreas remotas, las zonas fronteras y las afectadas por el maoísmo».

Además, otros proyectos que se están lanzando o los fundamentos que se colocan pertenecen a la conectividad ferroviaria, la expansión de la infraestructura IIT y los centros de desarrollo de habilidades.

Además, los trabajos están en línea con la visión del primer ministro de Viksit Bharat para que los pobres y oprimidos obtengan acceso al desarrollo general, informado por ANI.

La publicación afirmó además: «Los otros proyectos que se están lanzando o las piedras de cimientos que se están colocando pertenecen a la conectividad ferroviaria, la expansión de la infraestructura de IIT, los centros de desarrollo de habilidades, las viviendas y mucho más. Estos trabajos están en línea con nuestra visión de construir un Viksit Bharat donde los pobres y el contrario obtienen acceso al desarrollo de todo el río», como ANI.

(Con entradas de ANI)





