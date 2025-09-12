PM Modi para presentar 31 proyectos por valor de Rs 8.500 millones de rupias en Manipur el sábado







Primer Ministro Narendra Modi inaugurará 17 proyectos y la colocación de piedras para otros 14 en Manipur el sábado, dijeron las autoridades el viernes.

Se invertirá una cantidad total de aproximadamente 8.500 millones de rupias, dijeron los funcionarios, y agregó que de esto, los proyectos por valor de Rs 7.300 millones de rupias tendrán piedras de cimientos en Churachandpur desde el terreno de paz, mientras que los proyectos por valor de Rs 1.200 millones La financiación está destinada a los esquemas del gobierno estatal y central.

El primer ministro, que vendrá de Aizawl, Mizoram, visitará primero Churachandpur. Allí se reunirá con personas desplazadas internos (IDP), principalmente de las comunidades tribales de Kuki-Zo. Ponerá piedras de cimientos para infraestructura en todo el estado y abordará las reuniones públicas de Churachandpur e Imphal.

Algunos de los proyectos que se inaugurarán incluyen: edificios de Manipur Bhawan en Dwarka (Nueva Delhi) y Salt Lake (Kolkata), nueva sede de la Policía y Zona Económica Especial (SEZ) edificio en Mantripukhri, Imphal West, «Markets IMA» (Markets a nivel nacional de mujeres) en Tengnoupal, Noney, Pallel y Moirang, un 4-Lane Markets «Rivers». Carretera – 38 en Noney y una escuela residencial modelo Eklavya (EMRS) en TOKPA; y el proyecto Loktak en Churachandpur, según el IANS.

Los proyectos fundamentales incluyen mejoras en las carreteras y los sistemas de drenaje en las ciudades, un proyecto de desarrollo de Infotech en Imphal, actualización de la autopista nacional 102A, albergues de mujeres en nueve ubicaciones, fortaleciendo 120 altibajos escuelas y escuelas secundarias superiores en los 16 distritos, y expandiendo la atención médica súper especializada en distritos montañosos remotos, informaron los IANS.

El primer ministro Modi también visitará Mizoram y colocará la Piedra de la Fundación e inaugurará múltiples proyectos de desarrollo por valor de más de 9000 millones de rupias en Aizawl. Estos proyectos atenderán a múltiples sectores, incluidos ferrocarriles, carreteras, energía, deportes, entre otros, dijo un comunicado oficial.

Dijo que el primer ministro Modi inaugurará la nueva línea de ferrocarril Bairabi-Sairang, que vale más de Rs 8.070 millones de rupias, conectando la capital de Mizoram con la Indian Railways Network por primera vez. El proyecto de la línea ferroviaria, construida en un área montañosa desafiante, tiene 45 túneles construidos en condiciones geológicas complejas. Además, también incluye 55 puentes principales y 88 puentes menores. La conectividad ferroviaria directa entre Mizoram y el resto del país ofrecerá a las personas de la región opciones de viaje seguras, eficientes y rentables. También garantizará el suministro oportuno y confiable de granos alimenticios, fertilizantes y otros productos esenciales, mejorando así la eficiencia logística general y la accesibilidad regional.

El primer ministro también marcará tres nuevos expresos trenesSairang (Aizawl) -delhi (Anand Vihar Terminal) Rajdhani Express, Sairang-Guwahati Express y Sairang-Kolkata Express en esta ocasión. Aizawl ahora estará directamente conectado con Delhi a través de un Rajdhani Express. El Sairang-Guwahati Express facilitará el movimiento entre Mizoram y Assam. Sairang-Kolkata Express conectará directamente a Mizoram a Kolkata. Esta conectividad mejorada mejorará el acceso a hospitales, universidades y mercados, fortaleciendo así los lazos educativos, culturales y económicos en toda la región. También generará oportunidades de empleo y aumentará significativamente el turismo en la región, dijo.

(con insumos de IANS)





